De Duitser Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) heeft vandaag de zestiende etappe in de Ronde van Frankrijk (WorldTour) op zijn naam geschreven.

Hij was de beste van een vroege vlucht, met daarin ook Tiesj Benoot (zevende). Bovenaan het klassement kwamen er daags voor de koninginnenrit geen wijzigingen.

Met een beklimming van eerste categorie, twee van tweede en een aankomst bovenop een klimmetje van derde categorie, leek de zestiende rit van 164 kilometer tussen La Tour-du-Pin en Villard-de-Lans een vluchtersetappe te gaan worden. Dat werd ook realiteit. Na een opnieuw razendsnelle beginfase ontstond in drie schuiven een kopgroep van 23 renners. In die vlucht waren de bekendste renners Richard Carapaz, Julian Alaphilippe, Alberto Bettiol, Warren Barguil, Matteo Trentin en Tiesj Benoot, die een achtervolging van elf kilometer uit de benen moest schudden om bij de kopgroep aan te sluiten. Niemand vooraan was een reëel gevaar voor gele trui Primoz Roglic, en dus mocht de vlucht meer dan vijftien minuten voorsprong nemen van zijn ploegmaats bij Team Jumbo-Visma.

Voorin nam Pierre Rolland voldoende punten om naast bolletjestrui Benoît Cosnefroy te komen in het bergklassement, maar het was zijn ploegmaat Quentin Pacher die 35 kilometer voor de finish de finale inluidde met een aanval op de Montée de Saint-Nizier, de zwaarste beklimming van de dag. Carapaz nam over met twee versnellingen, die de kop kostten van onder meer Alaphilippe, maar de Ecuadoraanse Girowinnaar had zelf geen antwoord toen Kämna net voor de top ging verdapperen.

De 24-jarige Kämna breidde in de afdaling en op de slotklim zijn voorsprong uit tot meer dan een minuut. Hij mocht op de streep zo de tweede zege uit zijn profloopbaan vieren, na een rit in het Critérium du Dauphiné eerder deze zomer. Carapaz (Team Ineos) werd tweede op 1:27, Zwitsers kampioen Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) derde op 1:56. Benoot (zevende) moest 2:41 toestaan op de dagwinnaar, Alaphilippe (tiende) net geen drie minuten.

Bij de klassementsrenners liet Egan Bernal opnieuw ver voor de aankomst de rest gaan. Op de slothelling versnelde eerst UAE Team Emirates in dienst van kopman Tadej Pogacar, maar daarna nam de jarige Wout van Aert de kop voor geletruidrager Roglic. Die moest ondanks pogingen van uitdager Pogacar en Miguel Angel Lopez geen seconde toegeven in het klassement. Roglic leidt daarin nog steeds met 0:40 op Pogacar en 1:34 op Rigoberto Uran.

Woensdag werken de klassementsrenners hun D-day af, want met de beklimmingen buiten categorie van de Col de la Madeleine en de onuitgegeven Col de la Loze staat de koninginnenrit geprogrammeerd. 2302 meter boven zeeniveau is de aankomst bovenop de Col de la Loze bovendien het dak van deze Tour.

