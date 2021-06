Het vrouwenwielrennen is ook in België aan een opmars bezig, maar er is nog een hele weg te gaan. Sporza-analiste Lieselot Decroix heeft het in Sport/Voetbalmagazine onder meer over machtsmisbruik.

Was jij verrast toen teammanagers als Marc Bracke (Doltcini - Van Eyck) en Patrick Van Gansen (ex-Health Mate Ladies Team) van ongewenste intimiteiten werden beschuldigd?

Decroix: 'Ik had het nooit met zoveel woorden gehoord, maar verrast was ik zeker niet. Ik wist wel al langer dat in kleinere teams personen meedraaiden die er niet bepaald op uit waren om het vrouwenwielrennen vooruit te helpen. Het is een vorm van machtsmisbruik tegenover meisjes die koste wat het kost een plekje in een UCI-team willen bemachtigen om ook eens een buitenlandse ronde te kunnen rijden, en die door hun jonge leeftijd niet altijd goed weten wat de norm is of niet.'

'Hoe meer je als teammanager je gang kunt gaan zonder dat iemand je een spiegel voorhoudt, hoe meer je je gedrag zelf ook normaal gaat vinden. Vandaar dat het zo belangrijk is dat vanuit de federaties voorwaarden worden opgelegd en dat die goed worden gecontroleerd. Ik weet dat Belgian Cycling (de Belgische wielrennersbond, nvdr) daar nu inspanningen voor levert.'

Heb jij tijdens jouw carrière machtsmisbruik gezien in de teams waar jij voor reed?

Decroix: 'Ik heb voor Cervélo gereden (in 2009-2010, nvdr), waar Thomas Campana manager was. Later is hij in opspraak gekomen voor verbaal misbruik. Campana was heel hard in zijn taalgebruik: "Jij staat vijf kilo te dik, zorg maar dat je vlug vermagert." Dat soort uitlatingen.'

'Nu, elke baas heeft een andere stijl. Er zijn managers die narcistisch gedrag vertonen en denken dat je daar beter van wordt als ze je verrot schelden. Is dat misbruik? Ik vind dat een heel moeilijke discussie.'

'Bij andere teams heb ik wel verhalen gehoord over verzorgers die hun handen niet konden thuishouden en over rensters die dit dan niet durfden aan te klagen. Dat gaat dan niet over structureel misbruik opgezet vanuit het team, maar veeleer onkunde: een team dat onvoldoende budget heeft om een vaste verzorger in dienst te nemen en die degelijk te screenen en op te leiden, ineens een man te kort heeft en dan maar vlug de eerste de beste masseur meeneemt naar de koers.'

'Ik zeg niet dat het in een topteam niet kan gebeuren, maar hoe professioneler de structuur, hoe kleiner de kans op zulke misstanden.'

Lees het volledige interview met Lieselot Decroix in Sport/Voetbalmagazine van 16 juni of in onze Plus-zone.

