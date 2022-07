Het EK wielrennen 2024 (11-15 september) wordt in de provincie Limburg georganiseerd, met Heusden-Zolder en Hasselt respectievelijk als start- en aankomstplaats, zo werd donderdag bekendgemaakt.

Voor België is de organisatie van een EK bij de elite een primeur. In 2009 vond het EK wel al eens in Hooglede-Gits plaats, maar toen waren er enkel wedstrijden bij de junioren en beloften. Pas vanaf 2016, met het EK in het Franse Plumelec, worden er ook wedstrijden bij de elite gehouden. Op het EK van vorig jaar ging de Europese titel naar de Italiaan Sonny Colbrelli, die het haalde van Remco Evenepoel. Bij de vrouwen was het goud voor de Nederlandse Ellen van Dijk. Thibau Nys pakte verrassend goud in de wegrit bij de beloften, terwijl de tijdrit bij de junioren goud opleverde voor Alec Segaert. Over twee jaar staan er dertien kampioenschappen op het programma, verspreid over vijf dagen.

Vorig jaar werden de Wereldkampioenschappen wielrennen nog gehouden in België, met de wegrit tussen Antwerpen en Leuven en de tijdrit in West-Vlaanderen. 'Limburg ademt fietsen. Zowel voor de recreatieve fietsers die hun tocht al eens graag onderbreken voor een fris pintje, als voor de doorwinterde wielertoerist is Limburg een waar paradijs. We hebben dus al troeven in handen om, samen met alle partners, van deze Europese kampioenschappen wielrennen een unieke belevenis te maken voor zowel de renners als voor de supporters. Noteer in 2024 de tweede week van september alvast met stip in je agenda. Dan komt de koers opnieuw thuis in Vlaanderen, in Limburg', zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

'Nadat we bijna één jaar geleden het WK wielrennen mochten ontvangen, verwelkomen we in 2024 graag het jongere en kleinere broertje; de Europese kampioenschappen', zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. 'Vlaanderen is koersgek en steekt dit niet onder stoelen of banken. Het fantastische WK wielrennen was op alle vlakken een schot in de roos en een fantastisch uithangbord voor onze streek. Met het EK in 2024 zetten we opnieuw onze sterke organisatorische schouders onder een topwielerevenement.'

Voor de organisatie van het evenement slaan Flanders Classics en vzw Limburg Demarreert de handen in elkaar als LOC (lokaal organisatie comité), die sinds 2021 samen de Ronde van Limburg organiseren. 'We kijken er enorm naar uit om die samenwerking uit te breiden', aldus Tomas Van Den Spiegel voor de vzw EK Limburg 2024. 'We zullen met plezier al onze expertise aanwenden om er een mooie wielerweek in Limburg van te maken. Dit project onderstreept bovendien de vlotte samenwerking met de collega's van Limburg Demarreert en laat ons toe in de toekomst samen een stukje legacy van de 2024 Road European Championships mee te nemen in de organisatie van de Ronde van Limburg.'

