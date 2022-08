De Nederlandse favoriete Lorena Wiebes heeft zich zondag tot Europees kampioene op de wegrit gekroond. Ze hield wereldkampioene Elisa Balsamo uit Italië erg nipt af in een sprint van een uitgedund peloton na 129,8 kilometer van Landsberg am Lech naar München.

Met Rachele Barbieri ging ook de bronzen medaille naar Italië.

Sanne Cant, de enige Belgische die voorin wist stand te houden, eindigde op de 24e plaats. Justine Ghekiere werd 34e, Jesse Vandenbulcke 69e, Marthe Truyen 73e, Valerie Demey 75e, Julie Van de Velde 85e en Lone Meertens 86e.

Belgisch kampioene Kim de Baat finishte niet.

De EK-wegrit bij de vrouwen is sinds de eerste editie in 2016 zes keer gewonnen door Nederland.

Een week geleden veroverde de Nederlander Fabio Jakobsen de Europese titel op de weg bij de mannen. Belgisch kampioen Tim Merlier pakte brons, achter de Fransman Arnaud Démare.

