Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) heeft zaterdag de veertiende rit in de 104e Giro d'Italia gewonnen.

Na 205 kilometer van Cittadella naar de Monte Zoncolan had de 25-jarige Italiaan op de slotklim 26 seconden voor op de Sloveen Jan Tratnik, goed voor zijn eerste profzege. De Italiaan Alessandro Covi werd op 58 seconden derde.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) finishte als vierde op 1:43 en zit nu nog steviger in het roze. De 24-jarige Colombiaan heeft 1:33 voor op de Brit Simon Yates en 1:51 op de Italiaan Damiano Caruso.

Remco Evenepoel, in de rit negentiende op 3:13, moest een plaatsje prijsgeven en is nu achtste op 3:52.

De vijftiende etappe wordt zondag tussen Grado en Gorizia afgewerkt. Met slechts 147 kilometer is het de kortste rit in lijn in deze Giro. De rit eindigt met drie plaatselijke ronden van 31 kilometer. Daarbij gaat het peloton de grens over met Slovenië, waar drie keer de Gornje Cerovo (1,7 km aan 8,5 %) beklommen wordt. Voer voor vluchters of een sterke sprinter.

Na 205 kilometer van Cittadella naar de Monte Zoncolan had de 25-jarige Italiaan op de slotklim 26 seconden voor op de Sloveen Jan Tratnik, goed voor zijn eerste profzege. De Italiaan Alessandro Covi werd op 58 seconden derde.Egan Bernal (Ineos Grenadiers) finishte als vierde op 1:43 en zit nu nog steviger in het roze. De 24-jarige Colombiaan heeft 1:33 voor op de Brit Simon Yates en 1:51 op de Italiaan Damiano Caruso. Remco Evenepoel, in de rit negentiende op 3:13, moest een plaatsje prijsgeven en is nu achtste op 3:52. De vijftiende etappe wordt zondag tussen Grado en Gorizia afgewerkt. Met slechts 147 kilometer is het de kortste rit in lijn in deze Giro. De rit eindigt met drie plaatselijke ronden van 31 kilometer. Daarbij gaat het peloton de grens over met Slovenië, waar drie keer de Gornje Cerovo (1,7 km aan 8,5 %) beklommen wordt. Voer voor vluchters of een sterke sprinter.