Lotte Kopecky (25) en Wout van Aert (26) zijn verkozen tot Flandrienne en Flandrien van het jaar.

Wout van Aert volgt zichzelf op. De winnaar van Milaan-Sanremo en de Strade Bianche kreeg 637 punten achter zijn naam en ging Remco Evenepoel (475 ptn) vooraf. Yves Lampaert werd derde met 338 punten, voor Tim Wellens (322) en Jasper Philipsen (298). Van Aert ontving de trofee, een kunstwerk van Fernand Vanderplancke, uit handen van premier Alexander De Croo.

Van Aert sloot eind oktober een voor hem uitzonderlijk wielerjaar af met een tweede stek in de Ronde van Vlaanderen. Voordien schitterde hij met winst in Milaan-Sanremo en de Strade Bianche en twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Daarnaast werd de Kempenaar vicewereldkampioen op de weg, Belgisch kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden. Twee weken geleden kreeg hij al de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Van Aert: 'Door de val van Remco Evenepoel is het geen tweestrijd geworden, anders was het wel spannend geweest voor deze trofee. Ik denk dat hij zowat elke koers waarin hij startte, gewonnen zou hebben.'

De Flandrien is een trofee van de krant Het Nieuwsblad en werd dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt aan de beste Belgische renner van het wielerpeloton. Een vakjury van 40 personen zorgde eerst voor vijf nominaties in het peloton. Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Philipsen, Wout van Aert en Tim Wellens werden aangeduid als kandidaat-Flandrien. Vervolgens konden alle Belgische profrenners tien dagen lang hun stem uitbrengen. Uiteindelijk namen 138 van de 151 profrenners aan de stemming deel. Slechts 13 brachten hun stem niet uit.

Vorig jaar haalde Van Aert het ook voor Evenepoel, die toen op amper één punt strandde. Greg Van Avermaet blijft recordhouder met zes trofeeën.

Kopecky: perspectief

Lotte Kopecky werd voor het eerste Flandrienne van het jaar. Ze haalde 187 punten, 32 meer dan drievoudig Flandrienne Jolien D'hoore.

De jury beloonde met de trofee de regelmaat van Kopecky, maar vooral het feit dat ze dit jaar twee keer Belgisch kampioen werd, zowel in de wegrit als in de tijdrit. Kopecky won ook een etappe in de Giro Rosa. Op de erelijst is Kopecky de opvolgster van Sofie De Vuyst. 'Ik heb een grote stap gezet in 2020', aldus Kopecky, 'het was een heel goed jaar. Ik reed ook beter bergop en heb mezelf daarmee verrast. Dat geeft perspectief voor de toekomst. Mijn ritzege in de Giro was het hoogtepunt, maar het was ook een constant seizoen en ook daar trek ik me aan op naar volgend jaar toe. De klassiekers en de Olympische Spelen op de piste zijn de hoofdooelen en hopelijk kan ik de conditie dan nog doortrekken naar het WK in eigen land. Wel liever olympisch goud dan wereldkampioen in eigen land worden.'

