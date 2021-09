Zaterdagnamiddag strijden de vrouwen om de wereldtitel in Leuven. Het Belgisch speerpunt is Lotte Kopecky. Ze vertelt aan Sport/Voetbalmagazine hoe het Nederlandse blok omspeeld kan worden. 'Je moet de verhoudingen binnen de ploeg een beetje kennen.'

In de wegrit op de Spelen hebben de Nederlandse vrouwen zich laten rollen. Dat zullen ze op het WK niet opnieuw willen meemaken.

Lotte Kopecky: 'Neen, dat gaat geen tweede keer gebeuren. Ik denk dat we van de Nederlandse ploeg op het WK nog meer bang moeten zijn dan op de Spelen. Op het WK moeten we opboksen tegen acht sterke Nederlandse vrouwen, in Japan waren ze 'maar' met hun vieren. Er komt iemand bij als Lucinda Brand. Als er iemand 'ballen' heeft, is zij het wel. Zij kan aanvallen op de meest ondenkbare momenten. Een vroege ontsnapping met Brand erin en ze maakt het met twee vingers in de neus af. En als Lorena Wiebes overleeft, zit iedereen met een probleem, want zij is de snelste van allemaal.'

Wat is jouw recept om de Nederlandse vrouwen te verslaan?

Kopecky: 'Het zal een kwestie zijn van zuinig met de krachten om te springen, maar op het juiste moment wel een stevige inspanning te leveren om jezelf in een goede positie te manoeuvreren. Je zult stalen zenuwen moeten hebben. En als je een beetje weet hoe de verhoudingen binnen het Nederlandse kamp liggen, moet je daar ook je voordeel mee kunnen doen.'

Vertel.

Kopecky: 'Van Vollering en Van der Breggen weet je: dat zijn twee handen op een buik. Tussen Van Vleuten en Van der Breggen ligt het al iets moeilijker. Vos kan altijd wachten op haar sprint, want ze is nog steeds supersnel. Voor Brand moet je, zoals gezegd, altijd en overal oppassen. Op dit parcours is ze misschien wel nog gevaarlijker dan Van der Breggen of Van Vleuten. En Ellen van Dijk zal hoogstwaarschijnlijk wel in een helpersrol belanden. Als je alles samenlegt, kun je ergens wel hun tactiek proberen te raden. En tegelijk is het een kwestie van niet uitsluitend op Nederland te focussen. Ik heb de indruk dat te veel landen dat nu doen.'

In welke hoek loert er nog gevaar?

Kopecky: 'Italië is een sterk blok, maar iemand als Longo Borghini moet solo aankomen om te winnen, en ik denk dat de kans er dik in zit dat er in Leuven zal worden gesprint met een klein groepje. Ik zou vooral ook de Denen niet onderschatten. Ze zijn met weinig, maar ze hebben wel Emma Norsgaard. Ze is nog heel jong, maar bijzonder sterk en snel. Als zij er in de sprint nog bij is, zul je goede papieren moeten hebben. Zij is nog gevaarlijker dan Vos. Misschien wel de gevaarlijkste van allemaal.'

Lees het volledige interview met Lotte Kopeckyin de WK-gids van Sport/Voetbalmagazine. Koop hem nog in de winkel of hier online.

