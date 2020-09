Lotte Kopecky heeft zich in Anzegem voor het eerst in haar loopbaan gekroond tot Belgisch wielerkampioene op de weg. De 24-jarige Kopecky hield na een spannend sprintduel Jolien D'hoore erg nipt achter zich. Shari Bossuyt maakte het podium vol.

In een dichte mistlaag vertrokken de vrouwen voor hun titelstrijd gespreid over 7 ronden van elk 18,8 kilometer in en rond Anzegem met daarin telkens de beklimming van de Schernaai en de Tiegemberg. Bij Lotto Soudal Ladies waren ze duidelijk met een plan naar Anzegem afgezakt. Van bij de start posteerden de zes rensters zich prominent aan de kop van de grote groep en trokken het tempo fiks op. Meteen stond de deur in het peloton wagenwijd open. Het peloton begon met nog zo'n zestigtal rensters sterk aan de tweede ronde. En de uitdunning zette zich voort. Voor de derde ronde diende zich een kopgroep aan die 24 rensters sterk was. Lone Meertens probeerde een uitval op te zetten maar slaagde niet in haar opzet. Het sein dan voor Annelies Dom om te gaan versnellen. De kampioene van 2018 in Binche kreeg evenwel geen vrijgeleide.

Wat later glipte Lotte Kopecky, op 52 kilometer van de finish, er vanonder samen met Jolien D'hoore. Valerie Demey nam het peloton, of wat ervan overschoot, op sleeptouw. Uittredend kampioene Jesse Vandenbulcke zette zich in haar wiel en stopte zo netjes af terwijl Ellen Van Loy even Valerie Demey een helpende hand aanreikte. Jesse Vandenbulcke bleef in de groep, samen met Lone Meertens en Julie Van De Velde, elke tegenreactie verstoren.

Lotte Kopecky ging plots aanvallen en verstoorde de verstandhouding hiermee voorin compleet. Wanneer het tweetal bijna ingelopen werd op de top van de Tiegemberg versnelde Kopecky andermaal. D'hoore sprong meteen op het wiel. De twee mochten de slotronde aansnijden met een voorsprong van 35 seconden op wat restte van het peloton. D'hoore en Kopecky begonnen te surplacen tijdens de laatste beklimming van de Tiegemberg. Kopecky versnelde opnieuw maar D'hoore loste voor geen meter. Shari Bossuyt sprong na deze helling weg uit de groep op jacht naar de twee vluchters en met nog 4 kilometer van de finish kregen we drie rensters aan de leiding. In de daaropvolgende sprint met drie haalde Lotte Kopecky het nipt voor Jolien D'hoore. Zij volgt daarmee Jesse Vandenbulcke op als Belgisch kampioene.

Het is meteen de eerste titel voor Kopecky nadat ze in 2014, 2015, 2016 en 2017 telkens op de dichtste ereplaats eindigde. Eerder op het jaar werd ze ook al Belgisch kampioene in het tijdrijden.

