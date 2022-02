Lotto Soudal gaat vanaf 2023 in zee met Dstny

De Lotto-wielerploeg heeft een nieuwe co-titelsponsor beet voor de jaren 2023 en 2024. Lotto gaat vanaf volgend seizoen in zee met Dstny, een Belgisch snelgroeiend technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in zakelijke communicatieoplossingen. Dat maakte het Belgische WorldTour-team donderdag bekend op een persconferentie.

© Belga Image