Na het vastleggen van Philippe Gilbert, trekt Lotto-Soudal opnieuw een grote vis aan. John Degenkolb (30) komt de Belgische formatie versterken.

De Duitser trekt de deur bij Trek-Segafredo achter zich dicht en moet samen met Philippe Gilbert (36) (bege)leider worden van de jonge renners bij Lotto-Soudal tijdens de klassiekers.

Degenkolb won in 2015 zowel Milaan-San Remo als Parijs-Roubaix bij zijn toenmalige werkgever Giant-Alpecin. Nadien vlotte het echter minder goed voor de dertiger, al kon hij vorig jaar nog een rit winnen in de Tour. In 2019 nam hij voorlopig het overwinningsboeket mee naar huis in een rit van de Ronde van de Provence. In Gent-Wevelgem verloor hij de sprint van concurrent Alexander Kristoff (UAE Emirates).

Degenkolb is blij met zijn overgang en gelooft dat hij nog heel wat zijn zijn marge heeft: 'Ik ben ervan overtuigd dat ik op deze leeftijd goeie prestaties kan leveren en een seizoen lang kan blijven rijden op een vrij hoog niveau. De klassiekers worden mijn eerste doel van het seizoen, en met een ervaren team als Lotto-Soudal is er zeker iets mogelijk.'

Daarnaast zal Dege ook een plaatjse innemen in de sprinttrein van Caleb Ewan. 'Zelf ben ik nooit traag geweest op het einde van een race, dus ik hoop mijn ervaring te kunnen delen met Caleb.'

Ook ploegleider Marc Sergaent rekent op zijn twee nieuwe ervaren rotten om de ploeg ervaring en succes te leveren in het voorjaar. 'Ik ben er zeker van dat we de beste John Degenkolb nog gaan zien. In lange, afmattende races is hij altijd gevaarlijk in de sprint met een kleine groep. Hij kan een uithangbord zijn voor onze ploeg en een steun vormen voor de jongere rijders. Het peloton respecteert rijders zoals John.'