Wielerploeg Lotto Soudal stuurt, twee dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk op zaterdag, twee stafleden en hun kamergenoten naar huis na een 'niet-negatieve' test op het coronavirus.

Het voltallige team en de omkadering van Lotto Soudal werden zes dagen voor de start een eerste maal getest op corona. Alle renners en stafleden gaven toen een negatief resultaat. Een nieuwe testronde bracht nadien echter een positief resultaat en een verdacht geval aan het licht.

'Om die reden, om de veiligheid van het team en de koers te verzekeren, zullen deze twee stafleden niet mogen doorgaan in de Tour', luidt het in een mededeling. 'Als veiligheidsmaatregel, en met respect voor de Covid-19 maatregelen van het protocol van de Tour de France, zullen hun risicocontacten ook de koers verlaten.'

'Het team hoopt dat de twee betrokkenen goed herstellen en dat deze Tour de France met gezonde mensen tot Parijs kan verlopen.' De ploeg bevestigt aan Belga dat het om twee mecaniciens en verzorgers gaat. Of ze vervangen worden is nog niet bekend.

Het voltallige team en de omkadering van Lotto Soudal werden zes dagen voor de start een eerste maal getest op corona. Alle renners en stafleden gaven toen een negatief resultaat. Een nieuwe testronde bracht nadien echter een positief resultaat en een verdacht geval aan het licht. 'Om die reden, om de veiligheid van het team en de koers te verzekeren, zullen deze twee stafleden niet mogen doorgaan in de Tour', luidt het in een mededeling. 'Als veiligheidsmaatregel, en met respect voor de Covid-19 maatregelen van het protocol van de Tour de France, zullen hun risicocontacten ook de koers verlaten.' 'Het team hoopt dat de twee betrokkenen goed herstellen en dat deze Tour de France met gezonde mensen tot Parijs kan verlopen.' De ploeg bevestigt aan Belga dat het om twee mecaniciens en verzorgers gaat. Of ze vervangen worden is nog niet bekend.