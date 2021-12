Lucinda Brand heeft haar twaalfde overwinning van het seizoen beet. De Nederlandse wereldkampioene verschalkte in Heusden-Zolder na een spannende strijd in de slotmeters haar landgenote Fem van Empel. Annemarie Worst, nog een Nederlandse, finishte op geruime afstand op een derde plaats.

Na de modder van Dendermonde kregen de rensters een technisch parcours voorgeschoteld in Heusden-Zolder voor de Superprestige. Marianne Vos en Puck Pieterse waren er niet bij, de andere toppers tekenden wel present en het was Kata Blanka Vas die een verschroeiende start nam. Ook Ceylin Del Carmen Alvarado was goed mee, net zoals Lucinda Brand die bij de pinken was.

De Hongaarse winnares van de Wereldbeker in Overijse kende na een korte rustperiode een mindere periode in het veld, maar had in Limburg duidelijk wel haar dagje en nam het commando in die eerste ronde. Met zes leidsters doken we de tweede ronde in: Alvarado, Worst, Van Empel, Brand, Vas en Betsema. Zij telden zeven seconden voorsprong op een tweede groepje.

In die tweede ronde kwam Betsema vooraan postvatten en kreeg Alvarado het lastig. Ze moest een gaatje laten, Van der Heijden wisselde haar plek vooraan in en we kregen opnieuw zes leidsters op het snelle en technische parcours.

Pas in ronde drie zette wereldkampioene Brand druk en dat leverde meteen resultaat op. De kopgroep viel uit elkaar, enkel Van Empel wist aan te pikken. Met acht tellen bonus doken ze de vierde ronde in op een groepje waar Betsema de achtervolging leidde. Tevergeefs, want Brand bleef een hoog tempo rijden, Van Empel ging gezwind mee, voor de anderen ging het te snel, Alvarado zou zelfs afstappen en niet meer aandringen voor een ereplaats. De wereldkampioene van Dübendorf in 2020 heeft het al het hele seizoen moeilijk.

Brand verzwakte niet, maar reed Van Empel niet zomaar uit het wiel. Hun voorsprong dikte intussen wel aan, de strijd om de dagzege ging tussen hen. In de strijd om de derde plek vochten Vas en Worst een mooi duel uit, maar door een valpartij in de slotronde nekte Vas haar eigen kansen en ging Worst met de podiumplek aan de haal. In een spannende slotfase wist Brand met al haar ervaring en kracht in de slotmeters het verschil te maken. Ze hield Van Empel van de winst, goed voor de twaalfde zege van dit seizoen voor de wereldkampioene.

