Lucinda Brand heeft zaterdag de Waaslandcross in en rond Recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas gewonnen. De 32-jarige Nederlandse zette nog voor half cross een solo op en kon die netjes afronden. Annemarie Worst reed naar de dichtste ereplaats, Denise Betsema vervolledigde het podium. Aniek van Alphen eigende zich de 4e plaats toe voor Sanne Cant. Het werd meteen de 20e zege van het seizoen voor Lucinda Brand.

Het was Marie Schreiber die het hele pak op sleeptouw nam in het veld. De Luxemburgse kreeg onder andere Zoe Bäckstedt, Marion Norbert Riberolle, Annemarie Worst en de weder optredende Sanne Cant in haar kielzog. Laatstgenoemde was immers opnieuw goed voor de dienst na een positieve coronatest. Denise Betsema en Lucinda Brand waren dan al aan het opschuiven nadat ze na de start het nalieten een positie bij de eerste vijf in te pakken.

Een vijftal met Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema, Zoe Bäckstedt en Aniek van Alphen begonnen aan de tweede ronde met een voorsprong van 10 seconden op het tweetal Sanne Cant met Marion Norbert Riberolle. Marie Schreiber was na haar denderende start teruggezakt naar plaats acht op 20 seconden. Bäckstedt viel voorin letterlijk en figuurlijk weg en hierdoor bleven er nog vier leidsters over. Dat kwartet bleef elkaar bestoken met aanvalspogingen.

Lucinda Brand, deze week nog aan de slag met verbouwingswerken aan haar woonst, versnelde na zowat 17 minuten cross en sloeg meteen een kloof. Achter de Europese kampioene sloegen Denise Betsema en Annemarie Worst de handen in elkaar. Over half cross keken zij toch al op naar een achterstand van 11 seconden. Aniek van Alphen kreeg 25 seconden aan de broek gesmeerd. Sanne Cant reed op een 5e plaats rond net voor de Britse Zoe Bäckstedt.

