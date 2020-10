Luik-Bastenaken-Luik: Greg Van Avermaet moet opgeven na val

Greg van Avermaet (CCC) en de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) zijn na een valpartij afgestapt in Luik-Bastenaken-Luik. De olympisch kampioen was betrokken bij een valpartij in het peloton met de Australiër Jay McCarthy (BORA-hansgrohe), die wel door kon. Ook Yates kwam ten val en moest opgeven.

De wielrenners kwamen in botsing met een verkeerspaaltje op een vluchtheuvel. Wat beide renners, die werden overgebracht naar het ziekenhuis, precies overhielden aan de val op zo 'n 100 kilometer van de finish is nog niet bekend.