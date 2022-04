De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Movistar) heeft Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen gewonnen, net als bij de mannen een wedstrijd voor de WorldTour. Op haar 39ste reed Van Vleuten na indrukwekkende tempoversnellingen op La Redoute en La Roche-aux-Faucons solo naar haar tweede zege in de Ardennenklassieker.

In hun wedstrijd van startplaats Bastenaken naar Luik, over 142 kilometer en zeven hellingen, kregen de vrouwen dezelfde finale voor de wielen als de mannen. Op de langste beklimming van de dag, de Col du Rosier, ontstond een interessante situatie: acht rensters, met daarbij onder andere Marlen Reusser, Soraya Paladin, Amanda Spratt en veldrijdster Clara Honsinger, reden meer dan een minuut weg van het peloton.

De voorsprong van de acht werd in één ruk tenietgedaan door een tempoversnelling van Annemiek van Vleuten op La Redoute. Enkel Reusser kon het wiel van de 39-jarige Nederlandse houden, maar in de aanloop naar de slotbeklimming, de Roche-aux-Faucons, kwamen de andere favorieten weer aansluiten bij de twee. Het sein voor een verrassingsaanval van Grace Brown, ploeggenote van topfavoriete Marta Cavalli.

Uit het wiel

Het was opnieuw Van Vleuten die op de Roche-aux-Faucons alle andere favorieten uit het wiel gooide en op haar eentje op en over Brown ging. Ondanks het numerieke overwicht van een achtervolgende groep van vijf verdedigde het Nederlandse fenomeen haar beperkte voorsprong tot in aankomststad Luik, waar ze haar vierde seizoenszege boekte, na veel ereplaatsen haar eerste in een monument. De Australische Brown won op 0:43 de sprint voor de tweede plaats voor de Nederlandse Demi Vollering, Ashleigh Moolman, Elisa Longo Borghini en Cavalli.

Van Vleuten volgt op het palmares van Luik-Bastenaken-Luik haar landgenote Vollering op. In zes edities van La Doyenne voor vrouwen ging de overwinning al vijfmaal naar een Nederlandse. Eerder won Van Vleuten er al in 2019.

In hun wedstrijd van startplaats Bastenaken naar Luik, over 142 kilometer en zeven hellingen, kregen de vrouwen dezelfde finale voor de wielen als de mannen. Op de langste beklimming van de dag, de Col du Rosier, ontstond een interessante situatie: acht rensters, met daarbij onder andere Marlen Reusser, Soraya Paladin, Amanda Spratt en veldrijdster Clara Honsinger, reden meer dan een minuut weg van het peloton.De voorsprong van de acht werd in één ruk tenietgedaan door een tempoversnelling van Annemiek van Vleuten op La Redoute. Enkel Reusser kon het wiel van de 39-jarige Nederlandse houden, maar in de aanloop naar de slotbeklimming, de Roche-aux-Faucons, kwamen de andere favorieten weer aansluiten bij de twee. Het sein voor een verrassingsaanval van Grace Brown, ploeggenote van topfavoriete Marta Cavalli.Het was opnieuw Van Vleuten die op de Roche-aux-Faucons alle andere favorieten uit het wiel gooide en op haar eentje op en over Brown ging. Ondanks het numerieke overwicht van een achtervolgende groep van vijf verdedigde het Nederlandse fenomeen haar beperkte voorsprong tot in aankomststad Luik, waar ze haar vierde seizoenszege boekte, na veel ereplaatsen haar eerste in een monument. De Australische Brown won op 0:43 de sprint voor de tweede plaats voor de Nederlandse Demi Vollering, Ashleigh Moolman, Elisa Longo Borghini en Cavalli.Van Vleuten volgt op het palmares van Luik-Bastenaken-Luik haar landgenote Vollering op. In zes edities van La Doyenne voor vrouwen ging de overwinning al vijfmaal naar een Nederlandse. Eerder won Van Vleuten er al in 2019.