Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft zondagnamiddag de 108ste editie van Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven.

In de laatste voorjaarsklassieker van het seizoen ging Evenepoel er op net iets minder dan 30 kilometer voor de meet vandoor, met een indrukwekkende versnelling op La Redoute. De nog overgebleven vluchters peuzelde hij in een mum van tijd op, om vervolgens solo richting de finish in Luik te snellen. Daar hield hij uiteindelijk een voorsprong over van 48 seconden op Quinten Hermans, die de snelste was in de achtervolgende groep. Met een derde plaats zorgde Wout van Aert voor een volledig Belgisch podium.

Voor de nog steeds maar 22-jarige Evenepoel is La Doyenne de grootste zege in zijn carrière, na onder meer de Clásica San Sebastián en de Europese kampioenschappen. Hij is in Luik de eerste Belgische winnaar sinds Philippe Gilbert in 2011 en de eerste Vlaamse winnaar sinds Dirk De Wolf in 1992.

