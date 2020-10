De 30-jarige Sloveen Primoz Roglic (Jumba-Visma) heeft zondag de 106e Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De Fransman Julian Alaphilippe reed juichend over de streep, maar werd in extremis nog geklopt door de nummer twee van de Tour de France.

Alaphilippe zou sowieso niet gewonnen hebben. De wereldkampioen werd door de wedstrijdjury naar de vijfde en laatste plaats van de kopgroep verwezen omdat hij de Zwitser Marc Hirschi hinderde in de sprint.

Hirschi, woensdag winnaar van de Waalse Pijl, mocht dus als tweede mee het podium op. De Sloveense Tourwinnaar Tadej Pogocar werd derde en met Matej Mohoric eindigde nog een derde Sloveen in de top vier. De Nederlander Mathieu van der Poel, zaterdag nog winnaar van de BinckBank Tour, won op veertien seconden de sprint om de zesde stek. Tiesj Benoot was met een achtste plaats beste Belg.

Roglic boekte zijn zevende zege van het seizoen. Eerder won hij twee ritten en de eindstand in de Ronde van de Ain, een rit in het Critérium du Dauphiné en een Touretappe en kroonde hij zich tot nationaal kampioen. Op de erelijst in Luik volgt hij de Deen Jakob Fuglsang op.

Alaphilippe zou sowieso niet gewonnen hebben. De wereldkampioen werd door de wedstrijdjury naar de vijfde en laatste plaats van de kopgroep verwezen omdat hij de Zwitser Marc Hirschi hinderde in de sprint.Hirschi, woensdag winnaar van de Waalse Pijl, mocht dus als tweede mee het podium op. De Sloveense Tourwinnaar Tadej Pogocar werd derde en met Matej Mohoric eindigde nog een derde Sloveen in de top vier. De Nederlander Mathieu van der Poel, zaterdag nog winnaar van de BinckBank Tour, won op veertien seconden de sprint om de zesde stek. Tiesj Benoot was met een achtste plaats beste Belg.Roglic boekte zijn zevende zege van het seizoen. Eerder won hij twee ritten en de eindstand in de Ronde van de Ain, een rit in het Critérium du Dauphiné en een Touretappe en kroonde hij zich tot nationaal kampioen. Op de erelijst in Luik volgt hij de Deen Jakob Fuglsang op.