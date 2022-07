George Bennett kan niet starten in de Tour de France, net als Luke Durbridge, wegens corona. Ook Rafal Majka legde een positieve test af op het coronavirus. Hij mocht wel starten, omdat de kans op besmetting zeer klein is.

'Maandagavond vertoonde George Bennett enkele symptomen', legde teamarts Adrian Rotunno uit. 'Volgens het protocol werd hij getest op covid-19 en het resultaat was positief. Hij zal daarom niet starten vandaag.'

'Rafal Majka kreeg deze morgen ook een positieve testresultaat. Hij is asymptomatisch en na analyse van zijn PCR-test bleek dat hij een zeer laag risico op besmetting had, vergelijkbaar met het geval van Bob Jungels eerder in de wedstrijd.'

In tegenstelling tot Bennett, die dinsdag niet meer van start is gegaan in de tiende etappe, zet Majka zijn weg dus wel verder. 'Volgens protocol hebben we de positieve test vanmorgen gemeld aan het medische team van de UCI, dat Rafal vlak voor het vertrek van de race toestemming heeft gegeven om aan de start te verschijnen. We zijn ons bewust van Rafals ziektebeeld en houden zijn situatie nauwlettend in de gaten', aldus UAE Team Emirates.

Mocht de 32-jarige Majka de Tour moeten verlaten, zou dat een zware klap voor Pogacar zijn: de Pool is in deze Tour bergop de sterkste luitenant van de geletruidrager.

Zaterdag moest met de Noor Vegard Stake Laengen ook al een renner van UAE Team Emirates er de brui aan geven na een positieve coronatest. Bennett stond in de tussenstand 32e, op 21:54 van Pogacar. Majka is 31e, op 19:53.

Eerder op de dag moest ook de Australiër Luke Durbridge ook al uit de Tour stappen wegens corona.

Durbridge stond na negen ritten in de Tour 90e in het algemeen klassement, op 52:22 van geletruidrager Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Hij was bezig aan zijn achtste Tour

Afgelopen zaterdag waren er in de Tour al positieve coronatests bij de Fransman Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) en de Noor Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates). Zondag kwam daar ook de positieve test van de Fransman Guillaume Martin, kopman van Cofidis, bij.

Voor de start van 'La Grande Boucle' waren er positieve tests bij onder meer Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) en Bryan Coquard (Cofidis).

Maandag genoten de renners van een tweede rustdag. Dinsdag wacht een bergrit over 148,1 km tussen startplaats Morzine en de aankomst op een col van tweede categorie in Megève.

