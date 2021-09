Remco Evenepoel verschijnt vrijdag niet aan de start van de vijfde etappe in de Benelux Tour.

Het 21-jarige wielertalent van Deceuninck-Quick.Step kreeg donderdagavond opnieuw last van de maag, waarna werd beslist hem uit koers te halen.

Remco Evenepoel stond in het klassement na vier etappes op de 82e plaats, op 3 minuten en 31 seconden van leider Stefan Bisseger.

'Nadat zijn toestand de voorbije dagen verbeterde, had Remco Evenepoel gisterenavond opnieuw maagproblemen, waarna beslist werd dat hij vandaag niet zal starten in de Benelux Tour', meldt zijn team via Twitter. 'De teamdokters zullen zijn toestand de volgende dagen opvolgen.'

Evenepoel had eerder deze week al last van de maag en kon nooit voluit gaan, maar besloot toch om door te gaan.

In de Benelux Tour leggen de renners vrijdag 192 km af tussen Riemst en Bilzen. Ook de Australiër Mitchell Docker (EF Education - Nippo) is er niet meer bij. Hij brak donderdag bij een val zijn elleboog.

