Zondag valt de Ronde van Vlaanderen samen met paaszondag. In het verleden, waarin vorige edities van de wielerhoogmis op de katholieke hoogdag plaatsvonden, dropten de klokken uit Rome echter zelden een zege in het mandje van een Belgische renner.

De Jumbo-Vismaploeg maakte afgelopen donderdag bekend dat Wout van Aert en co zondag met fietsen, gelakt met een eitjesmotief, zouden rijden. Leuke marketingstunt, want later bleek het een 1 aprilgrap te zijn.

April Fools? Day joke worked out pretty well?😂 https://t.co/OFbDe0F79x -- Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 1, 2021

Geen speciale fiets dus voor Van Aert als hulp bij het doorbreken van een opmerkelijke serie: dat van Ronde-edities op Pasen zónder Belgische winnaar.

In de 21e eeuw scoren onze landgenoten zelfs nul op vijf op zulke katholieke wielerhoogmiszondagen. Vijf buitenlanders bleken de snelste paashazen op twee wielen: Niki Terpstra won in 2018, Alexander Kristoff in 2015, Fabian Cancellara tweemaal in 2013 en 2010 en Alessandro Ballan in 2007.

Paasmaandag en zaterdag

In de zeven paasedities in de 20e eeuw ging ook slechts driemaal op zeven de zege in de Ronde naar een Belgische coureur - in totaal dus amper drie vaderlandse paastriomfen op twaalf edities. De Nederlander Wim van Est won de eerste Ronde op paaszondag, in 1953, zijn landgenoot Jan Raas de tweede in 1983.

Opvallend: in de dertig jaar ertussen geen Vlaanderens Mooiste op Pasen, want tweemaal viel de Ronde op paasmaandag (1956 en 1959, zeges voor de Fransman Jean Forestier en Rik Van Looy) en tweemaal op paaszaterdag (1965 en 1966, zeges voor de Nederlander Jo De Roo en Ward Sels).

Belgisch podium

Vanaf de jaren tachtig mocht de Ronde wel weer plaatsvinden op Pasen, met dus eerst een triomf voor Raas (1983), en dan toch twee keer een Belg: Eric Vanderaerden in de legendarische editie van 1985, Eddy Planckaert in 1988.

Daarna droeg de paashaas tweemaal een truitje van La Squadra Azzurra: Gianni Bugno in 1994 en Michele Bartoli in 1996.

Op 4 april 1999 werd Peter Van Petegem vervolgens de derde en laatste Belg die kon zegevieren tijdens een paaseditie van de Ronde van Vlaanderen, toen ook voor het laatst met twee andere landgenoten op het podium: Frank Vandenbroucke en Johan Museeuw.

Peter Van Peteghem (m) is de derde en laatste Belgische eindwinnaar in de Ronde op Pasen. © AFP

Maar daarna dus vijf keer op rij geen gelukbrengende paaseitjes voor Belgische renners op hun wielerhoogdag van het jaar.

Breekt Wout van Aert, Jasper Stuvyen, Yves Lampaert, Greg Van Avermaet, of een andere Belgische renner de recente 'paasvloek'? De datum is alvast een 'hoopgevend' teken: 4 april, exact 22 jaar na de laatste vaderlandse triomf van Peter Van Petegem.

