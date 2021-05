Gino Mäder (Bahrain Victorious) heeft donderdag de zesde etappe in de 104de Ronde van Italië gewonnen. Na 160 kilometer van Grotte di Frasassi naar San Giacomo had de Zwitser op de slotklim twaalf seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal, die de Ier Daniel Martin en Remco Evenepoel voor de tweede plaats achter zich liet.

Attila Valter (Groupama-FDJ) is de nieuwe leider. De 22-jarige Hongaar, in de rit twaalfde op 29 seconden, nam de roze trui over van de Italiaan Alessandro De Marchi. Valter ligt 11 seconden voor op Evenepoel en 16 op Bernal. Louis Vervaecke, die een tijdje virtueel in het roze reed, is op 25 seconden vijfde.

Voor de 24-jarige Mäder is het pas de tweede profzege. In 2018 won hij een rit in de Ronde van Hainan (2.BC).

Vrijdag brengt de zevende etappe de renners van Notaresco naar Termoli, een rit van 197 kilometer. Ondanks een kleine helling op 1,8 kilometer van de streep, is de kans op een massasprint groot.

