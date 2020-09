Marc Hirschi heeft woensdag de 84e editie van de Waalse Pijl op zijn naam geschreven. De 22-jarige Zwitser bleef na een tocht van 202 kilometer op de Muur van Hoei de Fransman Benoît Cosnefroy en Canadees Michael Woods voor.

Het peloton trok zich op gang in Herve in de provincie Luik, dat voor de eerste keer de start van de Waalse Pijl ontving. De renners zetten koers naar de Muur van Hoei, waar voor de 35e keer de finish lag. In de laatste 85 kilometer lagen negen gecategoriseerde hellingen.

De beslissing viel tijdens de slotbeklimming van de Muur van Hoei. Hirschi had in een grote kopgroep nog de meeste kracht in de benen en liet zijn concurrenten in de laatste meters achter zich. De Zwitser veroverde afgelopen weekend nog het brons op de wegrit op het WK, achter Julian Alaphilippe en Wout van Aert.

De voorbije twee jaar won Julian Alaphilippe, maar de Franse wereldkampioen verscheen deze editie niet aan de start. Alaphilippe bleef in 2019 de Deen Jakob Fuglsang en Italiaan Diego Ulissi voor.

