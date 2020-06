De Spaanse sportkrant Marca stelde een prestigieuze top 100 op van de beste mannelijke sporters van de 21e eeuw. En daar staat één Belg in: Tom Boonen op de 82e plaats.

'Een van de beste renners in de lenteklassiekers', is de omschrijving die Marca bij Tom Boonen zet. Zijn 82e plaats heeft hij te danken aan zijn vier overwinningen in Parijs-Roubaix, drie in de Ronde van Vlaanderen en zijn wereldtitel in 2005 in Spanje.

De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps, die het recordaantal van 28 medailles (waarvan 23 gouden) op de Olympische spelen veroverde, prijkt in de lijst van Marca aan kop. De Jamaicaanse sprinter Usain Bolt, goed voor acht olympische titels, volgt als tweede. De Zwitserse toptennisser Roger Federer maakt het podium vol. Hij won al twintig keer een grandslamtoernooi.

Rafael Nadal (Spa/tennis), Kobe Bryant (VSt/basket), Tiger Woods (VSt/golf), Lionel Messi (Arg/voetbal), Lewis Hamilton (GBr/Formule 1), Valentino Rossi (Ita/motorsport) en Cristiano Ronaldo (Por/voetbal) vervolledigen de top tien.

De lijst telt ook enkele voetballers: Lionel Messi (7), Cristiano Ronaldo (10), Ronaldo (19), Ronaldinho (22), Zinédine Zidane (25), Andrés Iniesta (37), Xavi (52), Iker Casillas (67) en Luka Modric (91).

Boonen, die na Parijs-Roubaix van 2017 een punt achter zijn loopbaan zette, telt 121 zeges. Hij won onder meer vier keer Parijs-Roubaix, driemaal de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem, zes ritten in de Tour de France en de wereldtitel. Met Mark Cavendish (95e), Oscar Freire (69e), Peter Sagan (57e), Alejandro Valverde (48e), Fabian Cancellara (44e), Bradley Wiggins (41e), Vincenzo Nibali (35e), Alberto Contador (29e) en Chris Froome (17e) staan nog heel wat andere renners in de top 100.

Bekijk hier de volledige lijst.

Tom Boonen is de enige Belg in de lijst van Marca © Belga Image

