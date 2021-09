Ze wordt niet graag een favoriet genoemd, maar uiteraard is Marianne Vos een stevige kandidaat om in Leuven wereldkampioen te worden. Sport/Voetbalmagazine ging met haar spreken.

Leuven is voor Vos een hoofddoel. De 34-jarige Nederlandse is blij dat het wereldkampioenschap in België plaatsvindt. 'Ik heb altijd graag in jullie land gekoerst', zegt Vos, sinds dit seizoen kopvrouw bij het nieuwe damesteam van Jumbo-Visma. 'Wielrennen leeft in België en het is altijd fijn om in die atmosfeer te mogen rijden. In het voorjaar heb ik ook al even geproefd van het parcours.'

En? Ligt het je?

Marianne Vos: 'Ik denk het wel. Het wordt een typische Vlaamse koers, met nijdige heuvels en veel draaien en keren. Ik vind het een mooie omloop, waar erg veel scenario's op mogelijk zijn. Je kunt niet zeggen: daar gaat het breken. Dat maakt het interessant, maar ook lastig. Ik zie zeker kansen voor mezelf, vooral als ik in de kopgroep zit in de plaatselijke rondes door de stad Leuven. Maar wat het wordt... Van alle koersen die dit seizoen worden gereden, is dit WK de minst voorspelbare. Er zullen veel rensters aan de start staan die van de wereldtitel dromen. Het wordt een hele dag opletten en rekening houden met alles en iedereen.'

Is een wereldkampioenschap een koers als alle andere?

Vos: 'Nee, rijden voor de regenboogtrui blijft bijzonder, al is het natuurlijk lang niet de eerste keer dat ik het meemaak. Het doet iets met je. Net zoals ik het gaaf blijf vinden om te rijden voor mijn land. Ik trek graag dat oranje tenue aan.'

Flauwe grap: welke Nederlandse wordt kampioen?

Vos: 'Haha, zo werkt het helaas niet! Natuurlijk staan we met een sterk team aan de start. Dat is op dit WK extra belangrijk, omdat er zoveel scenario's mogelijk zijn. Oranje moet zorgen dat wedstrijd ons nooit uit handen glipt. Normaal is de Nederlandse ploeg er goed in om een koers in handen te nemen, maar om dat te kunnen, moet iedereen in topvorm zijn. Ons voordeel is dat quasi elke renster het kan afmaken. Wie in de beste positie komt, zal alle vertrouwen krijgen.'

Het zijn allemaal toppers bij Nederland, zonder duidelijke hiërarchie. Zelfs met jouw palmares kun jij niet verwachten dat pakweg Annemiek van Vleuten of Anna van der Breggen in jouw dienst rijden.

Vos: 'Vooraf spreek je een paar scenario's door, maar eigenlijk bekijken we zoiets vooral tijdens de koers. Dat is bij Oranje nog nooit een probleem geweest. Als ik in een kansrijke positie kom, dan zullen Annemiek en Anna niet aarzelen. Wanneer het anders uitdraait, offer ik me net zo makkelijk op voor hen.'

Lees het volledige interview met Marianne Vosin de WK-gids van Sport/Voetbalmagazine. Koop hem nog in de winkel of hier online.

