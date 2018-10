Marianne Vos verstevigt leidersplaats met zege in Bern

De 31-jarige Nederlandse haalde het, na een solo van een halve ronde, voor haar landgenote Annemarie Worst. De Amerikaanse Katherine Compton werd afgescheiden derde, voor Sanne Cant en de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado.

Marianne Vos was ook al de beste in de wereldbekercross van Waterloo en verstevigt met deze zege haar leiderspositie in de wereldbekerstand.

Bij de start nam Eva Lechner het hele pak op sleeptouw. Achter de Italiaanse kampioene volgden onder anderen Marianne Vos, Ellen Van Loy, Sanne Cant, Katherine Compton en Kaitlin Keough. Een kopgroep van zestien rensters trok de tweede ronde in. Tot Marianne Vos ging versnellen.

De leidster in de wereldbekerstand kreeg het viertal Cant, Worst, Van Loy en Compton in achtervolging. Vos bleef een hoog tempo onderhouden en trok de vierde ronde in met een voorsprong van 7 seconden op Worst. Compton volgde op 10 seconden, Cant, Van Loy en Del Carmen Alvarado moesten dan al 25 seconden goedmaken. Worst sloop beetje per beetje naar het wiel van Vos en sloot net voor het ingaan van de voorlaatste ronde aan. Compton probeerde eveneens haar wagentje aan te hangen, maar toen de twee voorin het tempo weer optrokken, was duidelijk dat de derde plaats het hoogst haalbare zou zijn voor de Amerikaanse.

Halfweg de slotronde plaatste Vos een nieuwe versnelling. Worst moest passen. Vos kwam niet meer in de problemen en boekte zo na Waterloo (VSt) en Ronse haar derde zege van het seizoen.

Eerder op de dag was Eli Iserbyt de sterkste bij de beloften. Hij liet de Fransen Eddy Fin en Antoine Benoist achter zich. Bij de junioren was de zege voor Witse Meeussen. De vierde manche van de Wereldbeker vindt zaterdag 17 november in het Tsjechische Tabor plaats.