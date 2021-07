Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) heeft dinsdag de tiende etappe in de 108e Tour de France gewonnen.

Na 190,7 kilometer van Albertville naar Valence was de 36-jarige Britse groenetruidrager de snelste in een massasprint. Wout van Aert werd tweede, Jasper Philipsen derde.

Tadej Pogacar (UAE Emirates) behield de gele leiderstrui. De 22-jarige Sloveen heeft 2:01 voor op de Australiër Ben O'Connor. De Colombiaan Rigoberto Uran heeft als derde 5:18 goed te maken Dylan Teuns is als veertiende op 20:54 beste Belg. Het is de achtste zege van het seizoen voor Cavendish. Deze Tour won hij ook al de vierde en de zesde etappe. Met zijn derde ritzege brengt de "Manx Express" zijn totaal aantal overwinningen in de Tour op 33. Daarmee komt hij op één zege van het record van Eddy Merckx.

Woensdag zijn de klimmers opnieuw aan zet. In de elfde etappe, 198,9 kilometer tussen Sorgues en Malaucène, wordt de Col de la Liguière (1e cat/9,3 km, 6,7 %) en twee keer de Mont Ventoux beklommen. De renners gaan de "Reus van de Provence" eerst op langs de "makkelijke" weg (1e cat, 22 km, 5,1 %) en dan nog eens langs de steilste kant (BC, 15,7 km, 8,8 %). De finish ligt wel niet op de top, maar na een afdaling van ruim twintig kilometer.

Marc Cavendish op één zege van record Eddy Merckx

Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) boekte dinsdag zijn 33e ritzege in de Tour de France. Alleen Eddy Merckx deed van 1969 tot 1975 met 34 overwinningen nog één beter. Cavendish won zijn eerste etappe in de Tour in 2008 in Châteauroux.

Meeste ritzeges:

34: Eddy Merckx (Bel), van 1969 tot 1975

33: Mark Cavendish (GBr), van 2008 tot 2021 (nog actief)

28: Bernard Hinault (Fra), van 1978 tot 1986 25: André Leducq (Fra), van 1927 tot 1938

22: André Darrigade (Fra), van 1953 tot 1964

20: Nicolas Frantz (Lux), van 1924 tot 1929 19: François Faber (Lux), van 1908 tot 1914

17: Jean Alavoine (Fra), van 1909 tot 1923 ...

12: Peter Sagan (Slk), van 2012 tot 2019 (nog actief)

11: André Greipel (Dui), van 2011 tot 2016 (nog actief) (SPN, ALG, DCM, nl)

