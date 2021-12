Mark Cavendish en zijn gezin zijn eind vorige maand slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval. Dat meldde de Britse sprinter van Deceuninck - Quick-Step woensdag op zijn sociale media.

In de nacht van 27 november braken vier gemaskerde mannen Cavendish' huis in Essex binnen. Cavendish en zijn vrouw Peta Todd werden onder de ogen van hun kinderen met messen bedreigd. De dieven maakten onder meer twee luxehorloges en een Louis Vuitton koffer buit.

'Die horloges hebben ook sentimentele waarde. Maar veel erger is dat mijn familie het gevoel van veiligheid, geborgenheid, privacy en waardigheid in de eigen woning is ontnomen', postte Cavendish. 'Het effect van die nachtmerrie op mijn familie is hartverscheurend.'

De renner doet een oproep aan eventuele getuigen om zich te melden bij de politie. De 36-jarige Cavendish, die er nog een jaartje bijdoet bij het team van Patrick Lefevere, herstelt momenteel van de blessures - twee gebroken ribben en een klaplong - die hij opliep bij een zware val op de slotdag van de Zesdaagse van Gent.

