Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft zondag in Hongarije de derde etappe in de 105e Giro d'Italia gewonnen. Na 201 kilometer van Kaposvar naar Balatonfüred was de 36-jarige Brit de snelste in een massasprint. De Fransman Arnaud Démare werd tweede, de Colombiaan Fernando Gaviria derde. Edward Theuns sprintte naar de zesde stek.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) behield de roze leiderstrui. De 27-jarige Nederlander heeft elf seconden voor op de Brit Simon Yates en zestien op zijn landgenoot Tom Dumoulin.

Met een massasprint in het vooruitzicht hoefde Van der Poel zich zondag niet al te veel zorgen te maken.

Het duurde amper 50 meter vooraleer de vroege vlucht vorm kreeg. Mattia Bais en ploegmaat Filippo Tagliani van Drone Hopper - Androni Giocattoli, allebei vrijdag ook al in de aanval, en Samuele Rivi (EOLO-Kometa), reden meteen een voorsprong van 51 seconden bij elkaar. Het peloton liet al snel begaan, de vluchters liepen uit tot maximaal 6:20, waarna Lotto Soudal, voor Caleb Ewan, en Alpecin-Fenix, voor roze trui Van der Poel, hun verantwoordelijkheid namen en een mannetje op kop posteerden.

Avontuurtje

Het peloton knabbelde gestaag aan de voorsprong. Intussen werd Jan Tratnik de eerste opgever van deze Giro. Hij viel in de openingsrit, samen met onder meer Harm Vanhoucke. Bahrain-Victorious moet het voortaan met een renner minder stellen.

De geschiedenisloze wedstrijd kabbelde voort en op 28 kilometer van de finish werden de koplopers ingerekend. Er volgde nog één hindernis, een helling van 1,6 kilometer aan 3,1 procent. Pascal Eenkhoorn had wel zin in avontuurtje en ook Rick Zabel, drager van de bergtrui, was tuk op de punten. De Nederlander haalde het op de top en zette daarna door, de Duitser liet zich uitzakken. De poging van de renner van Jumbo-Visma was tevergeefs, op 6 kilometer werd ook hij gevat. In de daaropvolgende sprint toonde Cavendish zijn snelle benen, goed voor zijn 160e profzege, de vierde dit seizoen en de zestiende in de Giro. Ook in 2008 (2), 2009 (3), 2011 (2), 2012 (3) en 2013 (5) won hij etappes in Italië. In 2009 en 2011 werkte hij bovendien mee aan ploegentijdritzeges voor Team Columbia-High Road en HTC-Highroad.

Maandag is er al een eerste rustdag. Die is nodig om het peloton van Hongarije naar Sicilië te brengen. Dinsdag volgt daar de eerste bergrit: 172 kilometer van Avola naar de Etna (17,5 km, 6,6 %).

