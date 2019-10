De Engelse sprinter Mark Cavendisch verlaat aan het einde van dit seizoen Team Dimension Data en zal volgend jaar bij Bahrein-Merida fietsen.

De 34-jarige Brit kwam sinds begin 2016 uit voor het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team, voordien reed hij drie jaar voor het Quick.Step van manager Patrick Lefevere. Cavendish won tijdens zijn carrière 48 ritten in de Grote Rondes, waaronder dertig in de Tour, en werd eenmaal wereldkampioen. Vorige zomer mocht hij van Dimension Data echter niet mee naar de Ronde van Frankrijk en daar had de Brit het bijzonder lastig mee. Bij Bahrain-Merida wordt Cav komend seizoen onder meer ploegmaat van Mikel landa, Wout Poels en onze landgenoot Dylan Teuns, vorige zomer in de Tour de France nog winnaar op La Planche des Belles Filles.