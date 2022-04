De 24-jarige Italiaanse Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) heeft zondag verrassend de Amstel Gold Race voor vrouwen (WorldTour) gewonnen. Na een wedstrijd over 128 kilometer tussen Maastricht en Berg-en-Terblijt haalde ze het met een late aanval bovenop de Cauberg.

Het prijzengeld van de vrouweneditie voor de Amstel Gold Race werd dan wel voor het eerst gelijk getrokken met dat voor de mannen, maar toch werd de wedstrijd geteisterd door veel afzeggingen.

Ronde van Vlaanderen-winnares Lotte Kopecky en titelverdedigster Marianne Vos verkozen een weekend trainen in de voorbereiding op Parijs-Roubaix van volgende week.

Door ziekte moesten ook Elisa Longo Borghini en Cecilie Uttrup Ludwig afzeggen.

77 kilometer voor de finish al ontplofte de wedstrijd door een aanval van Kasia Niewiadoma op de steile Eyserbosweg. Twee van de topfavorieten, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering, pikten samen met enkele andere rensters aan en gingen een tijd voor het peloton uit rijden, maar in het laatste wedstrijduur was alles te herdoen.

Pauliena Rooijakkers, Arlenis Sierra en Amanda Spratt reden vervolgens een groot deel van de finale met hun drietjes aan de leiding.

De beslissing viel bovenop de slotbeklimming van de Cauberg, net voor de finish. Van Vleuten had met een tempoversnelling de groep herleid tot zeven rensters, waaruit Marta Cavalli net na de top wegsprong. Ashleigh Moolman kreeg de kloof niet meer gedicht in dienst van Vollering, en zo boekte Cavalli de veruit belangrijkste zege uit haar carrière.

Het is nog maar de derde profzege voor de Italiaanse, die in 2018 nationaal wegkampioene werd en verder vooral veel ereplaatsen verzamelde. In een nipte sprint voor de tweede plaats haalde een ontgoochelde Vollering het voor de Duitse Liane Lippert, Van Vleuten en Niewiadoma. Er finishten geen Belgische vrouwen in de top tien.

Het prijzengeld van de vrouweneditie voor de Amstel Gold Race werd dan wel voor het eerst gelijk getrokken met dat voor de mannen, maar toch werd de wedstrijd geteisterd door veel afzeggingen. Ronde van Vlaanderen-winnares Lotte Kopecky en titelverdedigster Marianne Vos verkozen een weekend trainen in de voorbereiding op Parijs-Roubaix van volgende week. Door ziekte moesten ook Elisa Longo Borghini en Cecilie Uttrup Ludwig afzeggen. 77 kilometer voor de finish al ontplofte de wedstrijd door een aanval van Kasia Niewiadoma op de steile Eyserbosweg. Twee van de topfavorieten, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering, pikten samen met enkele andere rensters aan en gingen een tijd voor het peloton uit rijden, maar in het laatste wedstrijduur was alles te herdoen. Pauliena Rooijakkers, Arlenis Sierra en Amanda Spratt reden vervolgens een groot deel van de finale met hun drietjes aan de leiding. De beslissing viel bovenop de slotbeklimming van de Cauberg, net voor de finish. Van Vleuten had met een tempoversnelling de groep herleid tot zeven rensters, waaruit Marta Cavalli net na de top wegsprong. Ashleigh Moolman kreeg de kloof niet meer gedicht in dienst van Vollering, en zo boekte Cavalli de veruit belangrijkste zege uit haar carrière. Het is nog maar de derde profzege voor de Italiaanse, die in 2018 nationaal wegkampioene werd en verder vooral veel ereplaatsen verzamelde. In een nipte sprint voor de tweede plaats haalde een ontgoochelde Vollering het voor de Duitse Liane Lippert, Van Vleuten en Niewiadoma. Er finishten geen Belgische vrouwen in de top tien.