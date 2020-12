Zaterdag begint Mathieu van der Poel (25) in Antwerpen aan zijn zevende crosscampagne bij de elite. Een carrière in het veld waarin de Nederlander vooral de laatste twee jaar als een ware Kannibaal alles en iedereen opschrokte. Wij diepten in de statistieken 11 opvallende cijfers op.

Het aantal keer dat Mathieu van der Poel sinds zijn eerste seizoen als 11/12-jarige aspirant, in 2006/2007, zijn eerste seizoenscross níét gewonnen heeft: op 22 november 2015, toen hij in Koksijde derde werd na Sven Nys en Wout van Aert. Reden voor de 'nederlaag': een late seizoensstart na een operatie aan de knie in de zomer. In zijn dértien andere seizoenen, van de aspiranten tot de profs, triomfeerde hij wel al meteen in zijn eerste wedstrijd in het veld.Zoveel procent van zijn veldritten heeft Mathieu van der Poel gewonnen als prof, liefst 132 op 178. In klassementscrossen en kampioenschappen (NK/EK/WK) scoorde hij aan 72,5 procent (90 op 124). Ter vergelijking: Sven Nys, de Kannibaal van Baal, won in zijn 18 seizoenen als crosser... 38 procent van de klassementscrossen en kampioenschappen waaraan hij deelnam, met een maximum van 65 procent in 2006/07.In zoveel van zijn 178 crossen stond Van der Poel samen met Wout van Aert op het podium, als eerste, tweede en/of derde, in willekeurige volgorde.Het aantal opeenvolgende crosszeges dat Van der Poel behaalde tussen zijn 21e plaats op 1 november 2018 op de Koppenberg en zijn derde stek op 14 december 2019 in Ronse.Zoveel 'dubbels', twee zeges in twee dagen, heeft Van der Poel in zeven seizoenen al gerealiseerd, één meer dan Sven Nys neergezet heeft in achttien profseizoenen.In zoveel procent van zijn crossen reed Van der Poel al in het eerste halfuur weg van de tegenstand. In slechts drie van de 132 veldritten die hij won, moest hij sprinten om de zege. De laatste keer dateert al van februari 2017 in Leuven, toen de Nederlander lek reed op twee ronden van het einde, en na een flitsende inhaalrace toch nog won.Zoveel bedroeg, in seconden, de gemiddelde voorsprong van Van der Poel in zijn 132 zeges. Opvallend: dat is minder dan de gemiddelde voorsprong die Van Aert bijeensprokkelde in zijn 63 overwinningen: 33 seconden.Zoveel jaar en 28 dagen oud was Van der Poel toen hij op 16 februari 2014 in Heerlen zijn eerste zege bij de profs behaalde. Later dat jaar, op 5 oktober, werd hij in Gieten, op een leeftijd van 19 jaar, 8 maanden en 17 dagen de jongste ooit die een klassementscross won.Waarna hij in datzelfde seizoen (2014/15), op 1 februari, de jongste wereldkampioen ooit werd, in Tábor, op een leeftijd van 20 jaar en 13 dagen.Zoveel keer is Mathieu van der Poel sinds zijn 12 jaar Nederlands kampioen (12 keer, waarvan onafgebroken sinds 2011, als tweedejaarsnieuweling, tot nu), Europees kampioen (5 keer) en wereldkampioen (ook 5 keer) in het veldrijden geworden.Het aantal keer dat Van der Poel als prof al de beste was in Diegem, samen met het Nederlands kampioenschap de cross die hij als prof het meest won. Straffer zelfs: sinds 2009 was MVDP élk jaar de beste in Diegem, behalve in 2010 toen hij niet aan de start stond. Ook in Gieten (tot zijn laatste deelname in 2018) en in Tábor heeft Van der Poel nog nooit verloren, van bij de jeugd tot de elite.Zoveel van zijn 132 profzeges in het veld behaalde Van der Poel in België, tegenover slechts 24 in Nederland. Opmerkelijk: hoewel hij in de provincie Antwerpen woont, in 's Gravenwezel, won hij al het meest in West-Vlaanderen (25 keer vs. 23 in Antwerpen).