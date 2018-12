Mathieu van der Poel boekt in Koksijde dertiende zege van het seizoen

Voor de Nederlander was het al de dertiende zege van het seizoen.

De Europese kampioen onderstreepte zijn hegemonie in het veld nog maar eens en koos al snel het hazenpad. Na het einde van de eerste ronde had hij al een voorsprong van negentien seconden op zijn eerste achtervolger en landgenoot Lars van der Haar, Wout van Aert volgde toen al op 38 seconden. De wereldkampioen kon nog wel wat van die achterstand afknabbelen, om zo tweede te worden op 25 seconden van de winnaar.

Toon Aerts kwam als derde over de streep en blijft leider in de tussenstand van de Wereldbeker. Aerts won eerder de eerste twee manches van het seizoen in de Verenigde Staten, nadien nam Van der Poel het commando over met drie zeges op rij (Bern, Tabor en Koksijde).

Van Aert sluipt wel weer vijf punten dichterbij in het enige klassement dat de wereldkampioen dit seizoen nog kan winnen. Nu komt er voor Van Aert een stage aan in Spanje, de volgende WB-cross wordt op 23 december in Namen gereden.