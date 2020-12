Zaterdag in Antwerpen en zondag in Gavere rondden Mathieu van der Poel en Tom Pidcock een mijlpaal in hun carrière. De Brit realiseerde zelfs een primeur in de geschiedenis van het veldrijden.

Wat velen hadden voorspeld, voerde Mathieu van der Poel zaterdag in de X2O Badkamers Trofeemanche in Antwerpen meteen uit, al kostte het wel wat moeite om Eli Iserbyt af te houden: hij won zijn eerste cross van het seizoen, voor de zesde keer in zijn zeven veldritcampagnes bij de elite. De 25-jarige Nederlander boekte echter ook een jubileumzege, dankzij zijn 133e triomf bij de profs (alleen UCI-wedstrijden). Samen met 117 overwinningen bij de jeugd (vanaf de eerstejaarsnieuwelingen, in het seizoen 2009/10) heeft Van der Poel nu 250 zeges in het veld op zijn palmares staan. Daar komen zelfs nog een paar tientallen overwinningen bij de aspiranten (9 tot 14 jaar) bij, onder meer in de West-Brabantse Veldritcompetitie in Nederland, maar daarvan ontbreken de organisatoren de volledige gegevens.Al even indrukwekkend is het zegepercentage van MVDP: 117 op 144 bij de jeugd (82%) en 133 op 180 (74%) bij de elite, samen 250 op 324 (77%).Afgelopen zondag, 13 december 2020, verloor Van der Poel wel voor het eerst een veldrit sinds 14 december 2019. Toen eindigde hij als derde na Toon Aerts in Ronse. Opmerkelijk: in Gavere finishte de Nederlander als tweede, zijn eerste tweede plaats sinds 29 december 2017, toen in de veldrit in Bredene, na ene Wout van Aert. Sindsdien werkte 'Matje' 72 crossen af, waarvan hij er 68 won. Twee keer eindigde hij als derde (WK 2018, Ronse 2019), één keer gaf hij op na een val (Lokeren 2018) en éénmaal finishte hij als 21e (Koppenberg 2018).Zondag, in de Superprestigemanche in Gavere, beëindigde Tom Pidcock dus die twee reeksen. Als zevende jongste veldrijder ooit die een klassementscross bij de elite op zak stak, na Van der Poel, Frischknecht, Boom, Van Aert, Wellens en Albert, op een leeftijd van 21 jaar, 4 maanden en 14 dagen.Pidcock schreef zelfs een stukje veldritgeschiedenis. Hij werd de eerste Brit die een Superprestigemanche won (sinds het ontstaan van dat regelmatigheidscriterium in 1982), en zelfs de eerste Brit die een klassementscross op zijn erelijst zette (inclusief ook Wereldbeker, sinds 1993 en GVA/BPB/DVV/X2O Trofee, sinds 2000).Het was al geleden van 22 december 2013 dat een niet Belg/Nederlander een klassementsrace bij de elite had gewonnen: Francis Mourey schreef toen de WB-wedstrijd in Namen op zijn naam. In de Superprestige was dat zelfs al geleden van 11 februari 2012, toen Zdenek Stybar triomfeerde in Middelkerke.Nog veel verder moet je teruggaan voor een zege van een niet Belg/Nederlander/Fransman/Tsjech in een klassementscross bij de profs: naar 16 januari 2000, toen de Italiaan Daniele Pontoni de WB-race in Nommay won.Ruim twintig jaar later geeft Tom Pidcock het veldrijden een extra internationaal piment. En opmerkelijk: zijn landgenoot/leeftijdsgenoot Thomas Mein werd 9e in Gavere. Zo finishten voor het eerst ook twee Britten in de top 10 van een klassementscross (inclusief een podiumplaats/zege). En op plaats 13 eindigde nog een andere Brit: Ben Turner, ook pas 21.Geen Brexit in het veldrijden dus.