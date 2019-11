Zondag start Mathieu van der Poel in Ruddervoorde aan zijn veldritseizoen. Op zoek naar zijn 162e officiële zege als pas 24-jarige profrenner. Sport/Voetbalmagazine geeft deze week een rondleiding in het hoofd van de geboren winnaar.

161 overwinningen heeft Mathieu van der Poel tot nu toe behaald in zijn profcarrière, die startte op 1 januari 2014. En dat op 331 officiële UCI-races, verdeeld over veld-, weg- en mountainbikewedstrijden. Een zegepercentage dus van liefst 49 procent. Als veldrijder: 108 op 153 (71%). Als mountainbiker: 27 op 53 (51%, inclusief eindstanden in rittenkoersen). Als wegrenner: 26 op 125 (21%, inclusief eindstanden in afgewerkte rittenkoersen).

Merckxiaanse cijfers van een natural born killer die al van kleins af zo wat alles won wat er te winnen viel. En zo een instinct ontwikkelde dat intussen een tweede natuur geworden is.

"Zoek er geen psychologische beschouwingen of speciale motivatietechnieken achter. Het zit gewoon in mij", vertelde VDP. Telkens weer zichzelf proberen te overtreffen, ook naast de fiets. Ten koste van blauwe vingers doorgaan tot hij het record van een spelletje op zijn smartphone heeft verbeterd. Weetjes van buiten leren zodat hij in een quizje De Slimste Mens ploegleider Christoph Roodhooft kan afbluffen. Eens blijven padel spelen tot hij van zijn ploegmaats kon winnen, tot de eigenaar van het padelcomplex het beu was en hen buiten zette.

In het hoofd van Matje

Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen (vandaar ook de combinatie van veld, weg en mountainbike), altijd tegenstanders proberen te verslaan met het liefst een zo groot mogelijke voorsprong. Sport/Voetbalmagazine probeerde in het hoofd te kruipen van deze natural born killer. Hoe werd hij van een slechte verliezer een renner die ook nederlagen kon relativeren? Hoe faalde hij vroeger weleens onder de stress, maar weerstaat hij nu aan de druk om telkens, voor elke race, als topfavoriet beschouwd te worden?

En hoe maakt Van der Poel het dan ook vaak - en in het veld bijna altijd - als een koele kikker af? Zoals zondag (allicht) al bij de start van zijn veldritcampagne in Ruddervoorde... tenzij Eli Iserbyt daar een stokje voor steekt.

(Jonas Creteur)

