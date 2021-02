Mathieu van der Poel en vier andere renners van Alpecin-Fenix, dat maandag uit de UAE Tour stapte nadat een staflid van het team met het coronavirus besmet bleek, zijn al op weg naar huis. Dat bevestigde het team maandagavond.

Naast renners Van der Poel, Louis Vervaeke, Roy Jans, Jasper Philipsen en Kristian Sbaragli mochten ook drie stafleden naar huis na een negatieve PCR-test zondagavond. De vijf renners en drie stafleden zullen dinsdagochtend in Amsterdam arriveren. Zij hadden geen risicocontact met het besmette teamlid en kregen het licht op groen na nog een tweede negatieve sneltest, maandagavond op de luchthaven van Abu Dhabi.

Alle andere stafleden en renners van de ploeg legden ook een negatieve PCR-test af, maar worden beschouwd als een hoog risicocontact en moeten in quarantaine blijven in het hotel, zolang de autoriteiten dat voorschrijven. Onder hen Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch en de resterende stafleden van Alpecin-Fenix. Het team zal verder de gezondheidsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen respecteren in Abu Dhabi. Over een wijziging van het koersprogramma van Mathieu van der Poel en andere renners zal later gecommuniceerd worden.

