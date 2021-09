De Nederlander Mathieu van der Poel heeft maandag alle twijfels weggenomen omtrent zijn deelname aan de wegrit op het WK wielrennen. Hij verschijnt zondag aan de start van de rit over 268,3 km tussen Antwerpen en Leuven. Dat meldt de Nederlandse wielerbond (KNWU).

VDP bevestigde zijn deelname bij bondscoach Koos Moerenhout. ''Mathieu heeft niet de ideale aanloop naar dit WK gehad, maar hij geeft zeker een extra dimensie aan onze wegploeg. Het vergroot onze kansen op succes dat hij meedoet', reageert Moerenhout op de website van de KNWU. 'Hij is vermoedelijk niet de uitgesproken favoriet vanwege zijn fysieke problemen in de aanloop naar dit WK, maar hij zal zeker een renner zijn naar wie gekeken wordt. Ik ben blij dat hij van start gaat.'

Vanwege rugproblemen na zijn valpartij in het mountainbiken op de Spelen in Tokio twijfelde Van der Poel om deel te nemen aan het WK. Anderhalve week geleden won de renner van Alpecin-Fenix bij zijn rentree meteen de Antwerp Port Epic/Sels Trophy. Afgelopen weekend reed hij de Primus Classic en de Gooikse Pijl, daarin werd hij respectievelijk achtste en 46e.

