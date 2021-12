Met twijfels over de staat van zijn knie en rug begint Mathieu van der Poel zondag aan zijn crossseizoen, in Dendermonde. Maar ook met een indrukwekkende reeks op zak.

Het crosspalmares van Mathieu van der Poel is een aaneenschakeling van straffe records. Zoals wat betreft zijn uitslagen in zijn eerste veldrit van het seizoen. Daar heeft gebrek aan competitieritme hem nooit parten gespeeld. Meer zelfs: van bij de aspiranten, in 2006, tot bij de profs, vorig jaar, was het télkens prijs in zijn debuutcross.

Op één enkele keer na: toen Van der Poel in 2015 pas in Koksijde, op 22 november, aan zijn campagne begon, nadat hij in de zomer was geopereerd aan zijn... knie. De Nederlander moest toen in de Duinencross genoegen nemen met een derde plaats, na Sven Nys en Wout van Aert, die een heroïsch duel hadden uitgevochten.

Het duurde dat seizoen zelfs tot zijn vierde veldrit eer MvdP kon winnen, de enige zege in zijn eerste zeven veldritten - nog altijd zijn slechtste reeks bij de profs.

Maar dat was dus een uitzondering, want in véértien andere wedstrijden stak Van der Poel wél meteen zijn handen in de lucht. Al van toen hij pas 11 jaar was en crossjes reed in de West-Brabantse Veldritcompetitie, tot vorig seizoen, in de Scheldecross in Antwerpen.

Zie hier de straffe zegelijst:

Aspiranten: 2006 Kruiningen, 2007 Kruiningen, 2008 Schijf.

Nieuwelingen: 2009 Essen-Horendonk, 2010 Erpe-Mere.

Junioren: 2011 Erpe-Mere, 2012 Putte-Stabroek.

Beloften: 2013 Ronse (foto boven, met Gianni Vermeersch en Wout van Aert naast zich op het podium).

Profs: 2014 Gieten, 2016 Gieten, 2017 Eeklo, 2018 Meulebeke, 2019 Ruddervoorde, 2020 Antwerpen (foto onder).

© BELGA

Opvallend: zes keer nam Van der Poel het ook op tegen Wout van Aert in zijn debuutcross. Met dus ook telkens winst: bij de jeugd in 2009, 2011 en 2013, en bij de elite in 2016, 2017 en 2018. De laatste twee jaar stond de Kempenaar niet aan de start toen de Nederlander het veld indook.

Weer een clash in Dendermonde

Komende zondag, op tweede kerstdag, dus wel, in de Wereldbekercross in Dendermonde. Met deze keer een al vliegende Van Aert (die een drie op drie behaalde in zijn eerste drie veldritten) en een twijfelende Van der Poel. Zijn kwetsbare rug speelt naar eigen zeggen nog altijd op en hij heeft door een zware val op zijn knie zich niet optimaal kunnen voorbereiden. Oorspronkelijk was de start van zijn veldritcampagne vorige week al voorzien, in Rucphen.

Zal de Nederlander, voor het eerst sinds Koksijde 2015 en voor de tweede maal in zijn carrière, zich met een ereplaats tevreden moeten stellen in zijn eerste cross? Of bant Van der Poel meteen alle twijfels?

Nota bene in Dendermonde, waar Van Aert vorig seizoen hem op een achterstand van liefst 2 minuten en 49 seconden reed en liep, weliswaar toen op een zeer slijkerig parcours.

