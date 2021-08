Mathieu van der Poel kampt in aanloop naar de WK mountainbike met rugproblemen. Om die reden heeft hij vorige week een hoogtestage in het Italiaanse Livigno afgebroken. Dat bevestigt een woordvoerder van zijn ploeg Alpecin-Fenix.

Van der Poel (26) kwam tijdens de Olympische Spelen in Tokio ten val. Volgens ploegleider Christoph Roodhooft kampte Van der Poel in aanloop naar de Spelen al met rugproblemen.

Het WK mountainbike is van 25 tot en met 29 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Aansluitend wordt de Benelux Tour verreden, waar Van der Poel volgens de planning van zijn ploeg ook zijn opwachting gaat maken.

Van der Poel (26) kwam tijdens de Olympische Spelen in Tokio ten val. Volgens ploegleider Christoph Roodhooft kampte Van der Poel in aanloop naar de Spelen al met rugproblemen.Het WK mountainbike is van 25 tot en met 29 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Aansluitend wordt de Benelux Tour verreden, waar Van der Poel volgens de planning van zijn ploeg ook zijn opwachting gaat maken.