Mathieu van der Poel klopt Wout van Aert in derde wereldbekermanche

De 23-jarige Nederlander soleerde nog voor halfcross. Wout van Aert finishte als tweede op acht seconden. Toon Aerts werd derde en blijft leider in de wereldbekerstand.

Na de Berencross in Meulebeke, de GP Mario De Clercq in Ronse en de Superprestigecrossen in Gieten en Boom is het de vijfde zege van het seizoen voor Van der Poel, de eerste in de Wereldbeker. De eerste manches in Waterloo en Iowa, die Aerts won, liet van der Poel aan zich voorbijgaan.

Van Aert, die zaterdag paste voor de Superprestigecross in Boom, nam de beste start. Hij kreeg onder anderen Daan Soete, Lars van der Haar, Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Toon Aerts in zijn wiel. De wereldkampioen bleef er de pees opleggen en sloeg met Soete een kloofje op de rest. Van der Poel vertrouwde het zaakje niet en repte zich naar de twee leiders.

Bij het ingaan van de vierde ronde sloot ook Van der Haar aan. Achter dit viertal mende Aerts een groepje dat acht man sterk was. Toen Van Aert een slipper maakte, was dat voor van der Poel het sein om het gashendeltje helemaal open te draaien.

Halfcross telde de Europese kampioen vijf seconden voorsprong op van Aert. Achter hen had zich een groepje met Michael Vanthourenhout, Van der Haar, Aerts, Soete, Quinten Hermans, Felipe Orts, Corné van Kessel en Steve Chainel gevormd. Zij moesten al 35 seconden goed maken op van der Poel. Van Aert hield van der Poel in het vizier, tot plots de veer brak bij de wereldkampioen.

Van der Poel begon aan de zevende ronde met een voorsprong van 11 seconden op Wout van Aert. Enkel de strijd voor de derde plaats leek nog spannend. Met nog drie ronden voor de boeg nam Aerts even afstand, maar Vanthourenhout bracht de rest terug. Op een tweede versnelling van Aerts hadden zijn metgezellen geen antwoord meer.

De vierde manche van de Wereldbeker vindt zaterdag 17 november in het Tsjechische Tabor plaats.