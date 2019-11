De Nederlander Mathieu van der Poel heeft zondag in het Italiaanse Silvelle voor het derde jaar op rij de Europese titel veldrijden bij de mannen elite veroverd.

Onze landgenoot Eli Iserbyt kraakte pas in de slotronde en finishte uiteindelijk op amper drie seconden van de Nederlander. Het brons ging in Italië naar Laurens Sweeck.

Van de vijf edities van het EK bij de mannen elite won Van der Poel er tot nu toe drie (2017, 2018 en 2019). In 2015 was de Nederlander Lars van der Haar de beste in de openingseditie, een jaar later was er de zege voor Toon Aerts, de enige Belgische overwinning tot nu toe. Van der Poel werd toen tweede. Bij de junioren pakte hij in 2011 en 2012 ook nog twee Europese titels.

Het was Quinten Hermans die het beste wegstoof. Achter Hermans volgden Mathieu van der Poel en Toon Aerts met Eli Iserbyt in het wiel. Amper zes minuten ver in de wedstrijd flitste Mathieu van der Poel zich al naar de leiding. Eli Iserbyt counterde voortreffelijk en beet zich vast in het achterwiel van de titelverdediger. Ook Quinten Hermans reed naar dit duo en zij konden met een kleine voorsprong beginnen aan de tweede ronde. Achter hen troepte het viertal Toon Aerts, Daan Soete, Michael Vanthourenhout en Tim Merlier samen.

Het tempo stokte even voorin en zo smolten deze twee groepjes samen. De Brit Thomas Pidcock maakte van die tempowisselingen handig gebruik om ook zijn karretje voorin aan te hangen. Het sein dan voor Eli Iserbyt om door te trekken. Mathieu van der Poel reageerde onmiddellijk maar bracht ook de rest mee. De Nederlander knokte zich weer naar de leiding en legde er na 21 minuten cross nog eens een laagje op. Mathieu van der Poel ranselde zo meteen alles uit elkaar en begon aan de vierde ronde met een voorsprong van twee seconden op Eli Iserbyt. Michael Vanthourenhout moest al vijf seconden goed maken. Quinten Hermans, Thomas Pidcock en Toon Aerts volgden verderop.

Iserbyt repte zich andermaal naar het wiel van de topfavoriet voor de eindzege en ook Michael Vanthourenhout beet fel van zich af. Halfcross zette Iserbyt Van der Poel andermaal onder druk, maar die kraakte niet. Een zestal met daarin Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Quinten Hermans, Laurens Sweeck en Mathieu van der Poel sneed de voorlaatste ronde aan. Lars van der Haar was bezig aan een mooie remonte en sloot ook nog aan bij die groep. Mathieu van der Poel en Eli Iserbyt konden met een geringe voorsprong beginnen aan de slotronde. Beetje per beetje reed de Nederlander daarin weg van de West-Vlaming en zo werd hij voor de derde keer op rij Europees kampioen.