Mathieu van der Poel heeft zaterdag de losse cross in Gullegem op zijn naam geschreven. Het is voor de 25-jarige Nederlander zijn derde zege op rij in de West-Vlaamse gemeente. Hij haalde het voor de Brit Thomas Pidcock en landgenoten Jens Adams en Gianni Vermeersch.

Een hele reeks toppers, zoals Wout van Aert, Toon Aerts, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck, nam niet deel in Gullegem.

Het was de wederoptredende Jens Adams die als eerste het veld instoof. Adams stond sinds oktober noodgedwongen aan de kant nadat hij getroffen werd door het cytomegalovirus. De renner van de eenmansploeg Hollebeekhoeve bleef een tijdlang aan het commando fietsen en kreeg onder andere Tom Pidcock, Felipe Orts, Diether Sweeck en Mathieu van der Poel in zijn zog. De Nederlander verslikte zich in de openingsronde. De wereldkampioen voelde zijn achterwiel wegslippen en moest even voet aan grond zetten. De grootmeester knokte zich echter snel terug en maakte deel uit van een zevenkoppige leidersgroep die de tweede ronde introk. Daarin tekenden ook Tom Pidcock, Felipe Orts, Diether Sweeck, Jens Adams, Gianni Vermeersch en Thibau Nys present. De 18-jarige Nys bleek in zijn jeugdig enthousiasme net iets te overmoedig en knalde overkop na een afdaling.

De tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock barstte al 15 minuten los . Achter deze twee tenoren kregen we met Jens Adams en Gianni Vermeersch een ander koppeltje. Zij waren in strijd voor de derde plaats. De Spaanse kampioen Felipe Orts posteerde zich als vijfde. Na goed 40 minuten cross zette Mathieu van der Poel een tandje bij. Tom Pidcock had geen passend antwoord op de versnelling van de wereldkampioen. Met nog 3 ronden van het einde vervoegde Orts het tweetal Adams-Vermeersch in de jacht naar de laatste podiumplaats. Enkel die strijd leverde nog enige spankracht op want de plaatsen één en twee lagen dan al lang vast. Orts kraakte en zo bleven enkel nog Adams en Vermeersch over. Uiteindelijk bleek die plaats weggelegd voor Jens Adams die het haalde voor Gianni Vermeersch.

Mathieu van der Poel volgt zichzelf, voor de derde opeenvolgende keer, op als eindlaureaat in Gullegem. Voor de Nederlander werd het in Gullegem ook zijn zevende zege van het seizoen nadat hij ook al de Scheldecross in Antwerpen, de wereldbekercross in Namen, de Ethias Cross van Essen, de Superprestigecross in Heusden-Zolder en op nieuwjaarsdag de X2O Badkamers Trofee in Baal op zijn naam schreef.

