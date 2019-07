De Nederlander Mathieu van der Poel heeft zich zondag in het Tsjechische Brno voor het eerst tot Europees kampioen mountainbike gekroond.

Van der Poel viel vroeg in koers, maar haalde vervolgens alle tegenstand in om ze nadien opnieuw achter te laten. Hij kwam met een wheelie over de streep. De Zwitser Florian Vogel (+0:44) werd op ruime afstand tweede, voor een andere Nederlander, Milan Vader (+1:02). Meervoudig wereldkampioen Nino Schurter was afwezig in Brno.

De 24-jarige Van der Poel won eind mei in Nove Mesto, ook Tsjechië, voor de eerste keer een Wereldbekermanche in het mountainbike. Op de weg verraste de Nederlander dit voorjaar al met zeges in onder meer Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. De Belgen, Kevin Panhuyzen (24e op 4:06) en Jens Schuermans (opgave), kwamen niet in het stuk voor. Bij de vrouwen was de zege eerder op de dag voor de Zwitserse Jolanda Neff. Githa Michiels werd zevende.