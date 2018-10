Mathieu van der Poel pakt twee op twee in Superprestige

De 23-jarige Nederlander haalde het na een solo die hij opzette halfcross. Toon Aerts haalde het in een sprint voor de tweede plaats van Gianni Vermeersch. Quinten Hermans legde beslag op de vierde plaats, voor Laurens Sweeck.

Het werd na de Berencross in Meulebeke, de GP Mario De Clercq in Ronse en de Superprestigecross in Gieten de vierde zege van het seizoen voor de Europese kampioen.

Mathieu van der Poel verstevigt met deze overwinning zijn leiderspositie in de Superprestige en pakt het maximum van de punten. Wereldkampioen Wout van Aert kwam niet aan de start in Boom. Het was Lars van der Haar die de beste start van het pak had. De Nederlander nam onder meer Van der Poel, Quinten Hermans en Laurens Sweeck op sleeptouw. Er vormde zich op de snelle omloop in De Schorre meteen een kopgroep met Van der Poel, Hermans, Aerts, Vermeersch, Sweeck, Daan Soete, Thomas Pidcock en David van der Poel.

In de vierde ronde scheurde de kopgroep na een tempoversnelling van Mathieu van der Poel. De Europese kampioen kreeg Quinten Hermans, Laurens Sweeck en Gianni Vermeersch in steun. Toon Aerts en Daan Soete volgden op een zakdoek. Sweeck kende pech toen hij zich verslikte aan de balken en zijn zadelpen afbrak. Halfcross liet Mathieu van der Poel iedereen in de steek en begon hij aan zijn aangekondigde solo. Achter hem sloegen Aerts, Hermans en Vermeersch de handen in elkaar. De Telenet-Fidea Lionsploegmakkers Aerts en Hermans losten elkaar perfect af in jacht op de leider. Die trok de zevende ronde in met een voorsprong van vijftien seconden op Aerts-Hermans-Vermeersch.

Daarna streden Van der Haar, Vanthourenhout, David van der Poel en Sweeck voor de vijfde plaats. In de voorlaatste ronde sloeg Vermeersch in de zandbak tegen de vlakte. Hij kon echter snel weer aansluiten bij zijn vroegere metgezellen en zo bleef de strijd voor de dichtste ereplaats heel spannend.

Mathieu van der Poel maakte van de slotronde een heuse ereronde en achter hem regelde Toon Aerts de sprint voor de tweede plaats voor Gianni Vermeersch. De derde manche van de Superprestige wordt op zondag 28 oktober in het West-Vlaamse Ruddervoorde gereden.