Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) verscheen vandaag niet aan de start van de negende etappe in de Ronde van Frankrijk. Hij richt zijn vizier nu op de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft de Nederlander verklaard in een filmpje van de organisatie.

VDP droeg zes dagen de gele trui, na zijn zege in de tweede etappe. Zaterdag moest hij het geel afstaan aan een ontketende Tadej Pogacar, de Tourwinnaar van vorig jaar. 'Met het team hebben we beslist dat het het best is voor mij om de wedstrijd te verlaten en te focussen op de Olympische Spelen. Ik zal nu wat tijd nemen om te herstellen van deze week. We wisten dat het moeilijk zou worden voor mij. Ik heb andere doelen en omwille van corona was het onmogelijk om de hele Tour te rijden. Dan kan ik niet top zijn in Tokio.'

'Fantasitsche droomweek'

'Het is een fantastische droomweek geweest voor mij en het team. We wonnen twee ritten (Tim Merlier won de derde rit, nvdr) en hadden ook zes dagen de gele trui. Het was mijn eerste grote ronde, we kunnen er trots op zijn', besloot de 26-jarige Van der Poel.

In Tokio mikt de renner op de gouden medaille in het mountainbiken. Eerder op de dag kondigde Primoz Roglic (31) aan dat hij het voor bekeken houdt. De Sloveen, die vorig jaar op de tweede plaats eindigde in de Tour, heeft te veel last van de blessures die hij opliep bij een val in de derde etappe.

Zondag wacht het peloton een korte maar zware Alpenrit van 144,9 kilometer van Cluses naar Tignes, met onderweg vijf beklimmingen. De aankomst ligt bovenop een klim van ruim twintig kilometer.

