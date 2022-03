Mathieu van der Poel verschijnt op zondag 3 april aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft organisator Flanders Classics donderdag bevestigd aan Belga. De Nederlander zal ook aan de start staan van Dwars door Vlaanderen.

Van der Poel kwam dit seizoen nog niet in actie op de weg omdat hij sukkelt met de rug. Hij reed z'n laatste cross in Heusden-Zolder en moest daarna forfait geven voor het WK veldrijden.

Sinds een paar weken traint hij opnieuw, in Spanje, en etaleert hij heel wat trainingsuren op Strava, met de Vlaamse klassiekers reeds in het achterhoofd.

