De Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zondag de 54e editie van de Amstel Gold Race op zijn naam geschreven. Bij de dames ging de overwinning naar de Poolse Katarzyna Niewiadoma (Canyon).

Na 265,7 kilometer tussen Maastricht en Berg en Terblijt haalde de 24-jarige Van der Poel het in een onwaarschijnlijke sprint. De wereldkampioen veldrijden maakte zo zijn favorietenstatus waar. Van der Poel is de eerste Nederlandse winnaar van de Amstel sinds Erik Dekker in 2001.

Het leek er lang op dat Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang voor de zege zouden strijden, maar het tweetal werd in het slot alsnog ingelopen door de achtervolgers. Op de erelijst van de Amstel Gold Race is Van der Poel, die eerder dit seizoen ook Dwars door Vlaanderen en De Brabantse Pijl won, de opvolger van de Deen Michael Valgren Andersen.

Bij de dames ging de overwinning naar de Poolse Katarzyna Niewiadoma (Canyon). Ze haalde het voor de Nederlanders Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) en Marianne Vos (CCC-Liv).