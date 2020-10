Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) is de eindwinnaar van de 16e BinckBank Tour. De 25-jarige Nederlander won zaterdag ook de slotrit. Na 183,6 kilometer van Ottignies naar Geraardsbergen bleef hij Oliver Naesen twee seconden voor. De Italiaan Sonny Colbrelli werd op vier seconden derde.

Zaterdag werd ook bekendgemaakt dat Mathieu van der Poel last minute Luik-Bastenaken-Luik aan zijn programma heeft toegevoegd. 'Ik weet niet wat ik mag verwachten', zegt de Nederlander. 'Maar dit is een raar seizoen en daarom voeg ik deze koers nog toe. We zullen zien wat het geeft.'

'In de BinckBank Tour werd een rit geannuleerd en het parcours gewijzigd. In overleg hebben we beslist dat het een goede zaak zou zijn om nog wat extra competitie toe te voegen aan mijn programma. Luik is een monument, een mooie wedstrijd en ik ben blij dat ik daar kan starten.'

