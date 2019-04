Mathieu van der Poel heeft na Dwars door Vlaanderen een nieuwe voorjaarsklassieker aan zijn erelijst toegevoegd. De 24-jarige Nederlander van Corendon-Circus was de snelste in de Brabantse Pijl.

Na 196,2 kilometer van Leuven naar Overijse was de wereldkampioen veldrijden de snelste van een groepje van vier. De Fransman Julian Alaphilippe werd tweede, voor onze landgenoot Tim Wellens en de Australiër Michael Matthews.

Bjorg Lambrecht finishte op tien seconden als vijfde, Pieter Serry was als negende de derde Belg in de top tien.

Voor Van der Poel is het de zestiende zege op de weg, de vierde dit seizoen. Eerder dit jaar won hij GP Denain (1.BC), Dwars door Vlaanderen (WT) en een rit in het Circuit Cycliste Sarthe-Pays de Loire (2.1). Op de erelijst volgt hij Tim Wellens op. Zijn vader Adrie van der Poel won de Brabantse Pijl in 1985.

