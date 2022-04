Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt vooruit naar de hoogmis van het Belgische wielrennen.

Zondag wordt de Ronde van Vlaanderen weer gereden. Dat blijft een immens volksfeest.

...

Zondag wordt de Ronde van Vlaanderen weer gereden. Dat blijft een immens volksfeest.'Het is een wedstrijd die door de jaren heen echt is uitgegroeid tot een stuk Vlaams theater: een peloton dat bonkt op ruige kasseien, langs kronkelige wegen en stekelige hellingen. Het is fascinerend om die koers te kunnen volgen, om honderdduizenden langs de weg te zien staan, op die hellingen, om te constateren dat er die dag echt geen sociale klassen bestaan, dat al die dorpen waar de Ronde passeert als het ware feest vieren. Hoe vaak je als volger ook in de buik van de koers zit, steeds weer ben je overdonderd.''De Ronde van Vlaanderen werd vroeger door de illustere stichter, Karel Van Wijnendaele, in poëtische volzinnen omschreven. Je merkt dat er ook vandaag nog graag naar beeldrijke taal en flamboyante taal wordt gegrepen. Het is een wedstrijd met een bijna onaantastbare status, een familiefeuilleton, een gevecht tegen weer en wind. Het is vooral een onsterfelijke legende die emoties losmaakt en waaraan veel heroïek kleeft.'De start wordt in Antwerpen gegeven, volgend jaar weer in Brugge. De Ronde van Vlaanderen wil wel eens het hoofd buigen voor commerciële overwegingen.'Dat is bijvoorbeeld het verschil met Parijs-Roubaix waar het parcours quasi ongewijzigd blijft. Er is een rustige aanloop, tot in Troisvilles. Daar liggen de eerste kasseien en kan de calvarietocht beginnen. En er is telkens weer de finale door het ruwe Franse noorden en voordien de tocht doorheen het bos van Wallers. Daar wordt niet aan geraakt.'Wout van Aert is de grote favoriet voor de Ronde van Vlaanderen.'Het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij die wedstrijd in de driekleur kan winnen, maar het seizoen heeft al veel van hem gevraagd. Ik verwacht eerder dat Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Dat hij na zo'n lange periode van inactiviteit meteen derde was in Milaan-Sanremo vind ik verbazingwekkend.''Het zou heel mooi zijn, een nieuw duel tussen Van Aert en Van der Poel. Het valt af te wachten welke rol Tadej Pogacar gaat spelen. Het zal voor hem niet meevallen om zich meteen aan te passen aan die kasseien, zijn onversneden klasse ten spijt.''Ik verwacht vooral dat de Ronde van Vlaanderen het wielrennen nog meer op de kaart gaat zetten. Dat is toch te danken aan de huidige generatie, aan renners die koersen om te winnen maar ook durven verliezen. Zij zijn echt een zegen voor de wielersport.'