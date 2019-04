Mathieu van der Poel wint Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft Dwars door Vlaanderen, de laatste voorbereidingsklassieker voor de Ronde van Vlaanderen, op zijn naam geschreven.

De 24-jarige Nederlander van Corendon-Circus bleef na 182,8 kilometer tussen Roeselare en Waregem in de sprint van een kopgroep van vijf de Fransman Anthony Turgis (Direct Énergie) en de Luxemburger Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step) voor. De Oostenrijker Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) en Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) vervolledigen de top vijf.

Voor de wereldkampioen veldrijden, die dit seizoen zijn debuut op de weg maakt, is het zijn eerste zege in een World Tour-wedstrijd en een voorjaarsklassieker. Eerder dit seizoen won hij ook al een rit in de ronde van Antalya in Turkije.

Op de erelijst volgt Van der Poel Belgisch kampioen Yves Lampaert op. De West-Vlaming, die vandaag als achtste over de finishlijn reed, was de vorige twee edities de beste.

Ronde

Van der Poel wordt, nu zeker, tot de favorieten gerekend voor de Ronde van Vlaanderen komende zondag.

'Je kan deze Dwars door Vlaanderen zeker niet vergelijken met wat zondag komt in de Ronde van Vlaanderen', reageert Van der Poel nuchter. 'Deze koers is bijna 100 kilometer korter. En ook zijn er zondag een pak meer hellingen in de wedstrijd. We zullen wel zien. Ik kijk alvast uit naar mijn eerste deelname in de Ronde van Vlaanderen. Ik leg mezelf geen druk op, ik zie wel waar ik zondag uitkom.'